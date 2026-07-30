Tyla, è uscito il videoclip del brano That Girl

Parallelamente all’uscita del nuovo album, l’artista ha annunciato la tournée mondiale in partenza il 12 ottobre. Tyla porterà la sua musica in varie nazioni: dal Belgio agli Stati Uniti d’America passando per la Svezia e la Danimarca
A pochi giorni dall’annuncio del tour mondiale, Tyla ha pubblicato il videoclip del singolo That Girl, contenuto nel nuovo progetto discografico A*Pop uscito venerdì 24 luglio. Tra le sue canzoni più celebri ricordiamo Water e Push 2 Start.
tyla, il videoclip del singolo that girl
Dopo aver pubblicato il suo secondo album A*Pop, arrivato a circa due anni di distanza dal precedente lavoro, l’artista sudafricana ha lanciato il videoclip del brano That Girl sul suo canale YouTube. Il video ha ottenuto grande successo superando velocemente 400.000 visualizzazioni.
Nel corso degli anni Tyla si è affermata come una delle nuove protagoniste della scena pop e urban mescolando sonorità e stili. Parallemente, l’artista ha ricevuto ottimi consensi da parte della critica conquistando ben due statuette nella categoria Best African Music Performance ai Grammy Awards. Inoltre, Tyla ha collezionato anche varie collaborazioni: da She Did It Again con la stella svedese Zara Larsson a Dynamite con Wizkid passando per Girl Next Door con Ayra Starr, On My Body con Becky G e Talk to Me con Damiano David e Nile Rodgers.
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Parallelamente all’uscita del nuovo album, l’artista ha annunciato la tournée mondiale in partenza il 12 ottobre dalla Francia. Successivamente, la cantante (FOTO) sarà in concerto in varie nazioni: dal Belgio agli Stati Uniti d’America passando per la Svezia e la Danimarca. Questo il calendario completo del tour:
- 12 ottobre — Paris, FR
- 13 ottobre — Amsterdam, NL
- 15 ottobre — London, UK
- 18 ottobre — Glasgow, UK
- 19 ottobre — Manchester, UK
- 22 ottobre — Brussels, BE
- 24 ottobre — Dusseldorf, DE
- 25 ottobre — Frankfurt, DE
- 27 ottobre — Berlin, DE
- 29 ottobre — Stockholm, SE
- 30 ottobre — Oslo, NO
- 1° novembre — Copenhagen, DK
- 12 novembre — Wheatland, CA
- 13 novembre — San Francisco, CA
- 15 novembre — Vancouver, BC
- 17 novembre — Seattle, WA
- 20 novembre — Denver, CO
- 22 novembre — Chicago, IL
- 25 novembre — Boston, MA
- 26 novembre — Toronto, ON
- 28 novembre — Brooklyn, NY
- 2 dicembre — Washington, DC
- 5 dicembre — Tampa, FL
- 6 dicembre — Atlanta, GA
- 9 dicembre — Irving, TX
- 10 dicembre — Houston, TX
- 11 dicembre — Austin, TX
- 14 dicembre — Phoenix, AZ
- 15 dicembre — San Diego, CA
- 16 dicembre — Los Angeles, CA
- 19 dicembre— Las Vegas, NV
- 22 dicembre — Lagos, Nigeria
- 4 gennaio — Cape Town, South Africa
- 9 gennaio — Johannesburg, South Africa
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