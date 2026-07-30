Tyla, è uscito il videoclip del brano That Girl

tyla, il videoclip del singolo that girl

Dopo aver pubblicato il suo secondo album A*Pop, arrivato a circa due anni di distanza dal precedente lavoro, l’artista sudafricana ha lanciato il videoclip del brano That Girl sul suo canale YouTube. Il video ha ottenuto grande successo superando velocemente 400.000 visualizzazioni.

Nel corso degli anni Tyla si è affermata come una delle nuove protagoniste della scena pop e urban mescolando sonorità e stili. Parallemente, l’artista ha ricevuto ottimi consensi da parte della critica conquistando ben due statuette nella categoria Best African Music Performance ai Grammy Awards. Inoltre, Tyla ha collezionato anche varie collaborazioni: da She Did It Again con la stella svedese Zara Larsson a Dynamite con Wizkid passando per Girl Next Door con Ayra Starr, On My Body con Becky G e Talk to Me con Damiano David e Nile Rodgers.