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Andrea Dal Corso, la moglie Teresa Langella pubblica un video del marito dopo l’incidente

Spettacolo

Matteo Rossini

©IPA/Fotogramma

Teresa Langella ha condiviso un video per raccontare il delicato momento affrontato insieme al marito Andrea Dal Corso, rimasto gravemente ferito in un’incidente stradale. L’influencer ha scritto sul suo profilo Instagram: “Prenderci cura l’uno dell’altra non è mai stato un dovere, e oggi, un pezzettino alla volta, lo custodiamo come la cosa più preziosa che abbiamo”

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A pochi giorni dall'incidente stradale, Teresa Langella ha condiviso un video aggiornando sulle condizioni di salute del marito Andrea Dal Corso. L’ex volto di Uomini e Donne ha dichiarato: “Nessuno ti prepara al dopo. Nessuno ti spiega cosa si prova a dover imboccare, lavare, stringere la persona che ami quando è totalmente indifesa, privata persino dei gesti più semplici”.

teresa langella su Instagram: "capisci il vero senso di quella promessa detta all’altare"

Teresa Langella ha condiviso un video per raccontare il delicato momento affrontato insieme al marito Andrea Dal Corso, rimasto gravemente ferito in un’incidente stradale. L’influencer ha pubblicato alcune immagini della nuova quotidianità raccontando: “Doveva essere una normale sera di luglio, una pizza insieme, i piani semplici di una famiglia. Poi le tue urla in vivavoce, il mio terrore di perderti e la consapevolezza spaventosa di quanto tutto possa cambiare in una frazione di secondo in un impatto frontale inevitabile”.

 

Teresa Langella ha aggiunto: “Nessuno ti prepara al dopo. Nessuno ti spiega cosa si prova a dover imboccare, lavare, stringere la persona che ami quando è totalmente indifesa, privata persino dei gesti più semplici. Inizialmente c’è la resistenza, il pudore, la fatica di accettare una fragilità così improvvisa. E poi, in quell'attimo esatto, capisci il vero senso di quella promessa detta all’altare: stringersi forte e restare, qualunque cosa accada”.

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L’ex volto di Uomini e Donne ha proseguito scrivendo sul suo profilo Instagram: “Quello che ci è successo ci ha fatto toccare con mano la fragilità della vita nel modo più duro. Ci ha lasciato dentro un dolore immenso per una vita spezzata, che non si può dimenticare e che porteremo sempre con noi, ma ci ha anche consegnato il più grande dei miracoli: amore mio, tu sei qui”.

 

Infine, Teresa Langella ha concluso: “Prenderci cura l’uno dell’altra non è mai stato un dovere, e oggi, un pezzettino alla volta, lo custodiamo come la cosa più preziosa che abbiamo. Non date mai nulla per scontato”.

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