Natalia Paragoni: "La terapia per il tumore sta funzionando"

“Bisogna festeggiare, però non è finita”. In un video TikTok, Natalia Paragoni , 28 anni, ha condiviso una notizia positiva dopo aver ricevuto la diagnosi di tumore , un linfoma di Hodgkin (che interessa il sistema linfatico), mentre si trovava all’ottavo mese di gravidanza della secondogenita Beatrice, nata il 5 maggio scorso. “ La terapia sta andando molto bene, ci sono dei grandi progressi . La Pet ha captato che c’è poca massa . Tutto si è sgonfiato ”, ha proseguito l’influencer, che ha scelto di raccontare i passi avanti in un giorno speciale, il terzo compleanno della primogenita Ginevra, avuta dal compagno Andrea Zelletta e per la quale ha organizzato una festa di compleanno con parenti e amici stretti. Nelle scorse settimane, dopo l’inizio della chemioterapia, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si era prima tagliata i lunghi capelli biondi, e si era poi rasata la testa. “Adesso farò altre tre chemio, poi aspetteremo settembre, farò un’altra Pet e capiremo il da farsi”. Intanto, “sono felice che la terapia sia quella giusta”. Una delle prime volte, aveva raccontato di essersi sottoposta a una “ “infusione”, come la chiamo io”, sempre con il supporto di Zelletta, che sui social aveva scritto: “Ho visto la donna che amo affrontare qualcosa di enorme. Non importa quanto sarà lunga o difficile questa strada, la affronteremo insieme, mano nella mano fino a raggiungere giorni più semplici”.

"UN PASSO ALLA VOLTA"

“Tutto è iniziato il 27 aprile con una telefonata che mi ha cambiato la vita”, aveva annunciato su Instagram Natalia Paragoni all'inizio di giugno. “Ero incinta all’ottavo mese, dentro di me cresceva la piccola Beatrice e io avrei dovuto pensare solo alla sua nascita. Invece, una notizia inaspettata ha trasformato quel periodo di attesa e felicità in un tempo di paura, domande e incertezza”. Aveva poi spiegato il motivo della sua successiva assenza dai social. “Mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin e, dopo aver dato alla luce Beatrice, ho iniziato il percorso di chemioterapia. In questo mese ho provato dolore, paura e ho pianto tantissimo, quando invece avrei dovuto solo gioire. Mi sono fatta mille domande e ci sono stati momenti davvero difficili. Per fortuna, però, non sono mai stata sola. Ho avuto accanto tutta la mia famiglia, nessuno escluso: Andrea, i miei genitori e gli amici più cari mi hanno dato forza, amore e sostegno ogni giorno, e vi assicuro che non è una cosa scontata. E poi ci sono le mie bambine che, con il loro amore e i loro sorrisi, riescono a darmi una forza immensa”. Aveva proseguito: “Adesso dovrò affrontare un nuovo viaggio. Non so ancora cosa mi aspetta, ma so che ce la devo fare e ce la farò. Per le mie bimbe. Per le persone che amo. Ma soprattutto per me. Avevo bisogno di tempo prima di raccontarlo, ma oggi sento di volerlo condividere con voi con sincerità. Un passo alla volta”. Dopo il taglio dei capelli, nelle Stories Instagram aveva aggiunto: "Vi porterò con me in tutta questa esperienza. Cercherò di andare avanti con la mia quotidianità, lo stare con la mia famiglia, il lavoro, l’essere felice e triste. Qualunque cosa, non voglio cambiare niente, anche se sarà inevitabile qualche cambiamento”.