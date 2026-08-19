Luca Argentero e Cristina Marino, terzo figlio in arrivo: foto al mare e il dolce annuncioSpettacolo
L'attore e l'imprenditrice digitale aspettano il terzo figlio. La coppia, già genitore di Nina e Noè, ha dato l'annuncio sui social con uno scatto in bianco e nero al mare e tre parole: "La vita, ancora". Non è mancata la battuta di Argentero nei commenti
Luca Argentero e Cristina Marino aspettano il terzo figlio. L'attore torinese e l'imprenditrice digitale hanno affidato l'annuncio ai social, con una fotografia in bianco e nero scattata al mare: lei che mostra il pancione, lui che la abbraccia da dietro. A corredo, tre parole scelte con cura: "La vita, ancora".
La foto e l'annuncio
Nessuna coreografia elaborata, solo un'immagine semplice e affettuosa per condividere con i follower la notizia dell'arrivo del terzo bebè. Lo scatto ha rapidamente collezionato messaggi di auguri e affetto da parte dei fan della coppia, tra le più seguite dello spettacolo italiano.
La battuta di Argentero
A rendere il momento ancora più riconoscibile ci ha pensato lo stesso attore, che ha ricondiviso il post della moglie aggiungendo nei commenti una nota ironica nel suo stile: "Amore, dobbiamo cambiare macchina". Poco dopo, un più tenero "Ti amo" a suggellare l'annuncio.
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Una famiglia che cresce
Per Argentero e Cristina Marino si apre così un nuovo capitolo. I due sono già genitori di Nina e Noè, e con il terzo figlio in arrivo la famiglia si allarga ulteriormente. La coppia ha sempre scelto di raccontare i momenti più importanti con un tono misurato e complice, lontano dalle sovraesposizioni.
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