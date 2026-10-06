Venezia Sounds 2026, musica e sostegno alla ricerca sul cancro

Venezia si prepara a trasformare la musica in un gesto concreto di solidarietà. Il 24 ottobre 2026, le Tese delle Nappe dell’Arsenale ospiteranno una nuova edizione di Venezia Sounds , il concerto benefico promosso dalla Fondazione Giancarlo Ligabue e dall’associazione Medicine Rocks, nato nel 2019 in memoria di Tomaso Cavanna. Un appuntamento che unisce grandi protagonisti della scena musicale italiana e internazionale con un obiettivo preciso: sostenere la ricerca scientifica. Anche Sky partecipa all’iniziativa in qualità di media partner, accanto a Billboard e A2A, contribuendo a dare visibilità a un progetto in cui cultura, intrattenimento e impegno sociale si incontrano. Il ricavato sarà destinato alla ricerca sull’immunoterapia oncologica della Fondazione Humanitas per la Ricerca e agli studi biomedici avanzati del VIMM – Veneto Institute of Molecular Medicine. Nelle precedenti edizioni sono stati raccolti complessivamente 300mila euro, di cui 158mila nel solo concerto del 2025.

Da Elisa ai Morcheeba, una line-up internazionale

A guidare artisticamente la serata sarà Samuel Romano, cantante dei Subsonica, per un programma che attraversa generi e sonorità differenti. Sul palco saliranno Elisa, Morcheeba, Motta, Emma Nolde, The Zen Circus, Róisín Murphy e Alioscia dei Casino Royale, protagonista di un viaggio sonoro con dj set. Una line-up che affianca nomi affermati della musica internazionale e italiana a voci e percorsi artistici distintivi, con l’ambizione di creare collaborazioni inedite e un’esperienza condivisa con il pubblico. La musica comincerà dalle 18.30, con l’apertura degli stand gastronomici, mentre il concerto prenderà il via alle 19.30 e proseguirà fino a notte inoltrata. Oltre al sostegno alla ricerca, la manifestazione coinvolge istituzioni, aziende e volontari, confermando il legame con la città lagunare.