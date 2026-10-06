Venezia Sounds 2026, musica e sostegno alla ricerca sul cancro

Grandi protagonisti della scena musicale italiana e internazionale si incontrano il 24 ottobre a Venezia per un aiuto concreto alla ricerca scientifica. Samuel Romano, cantante dei Subsonica sul palco con Elisa, Morcheeba, Motta, Emma Nolde e tanti altri. Tra i partner dell’edizione 2026 c’è anche Sky, sempre al fianco della lotta contro il cancro
Venezia si prepara a trasformare la musica in un gesto concreto di solidarietà. Il 24 ottobre 2026, le Tese delle Nappe dell’Arsenale ospiteranno una nuova edizione di Venezia Sounds, il concerto benefico promosso dalla Fondazione Giancarlo Ligabue e dall’associazione Medicine Rocks, nato nel 2019 in memoria di Tomaso Cavanna. Un appuntamento che unisce grandi protagonisti della scena musicale italiana e internazionale con un obiettivo preciso: sostenere la ricerca scientifica. Anche Sky partecipa all’iniziativa in qualità di media partner, accanto a Billboard e A2A, contribuendo a dare visibilità a un progetto in cui cultura, intrattenimento e impegno sociale si incontrano. Il ricavato sarà destinato alla ricerca sull’immunoterapia oncologica della Fondazione Humanitas per la Ricerca e agli studi biomedici avanzati del VIMM – Veneto Institute of Molecular Medicine. Nelle precedenti edizioni sono stati raccolti complessivamente 300mila euro, di cui 158mila nel solo concerto del 2025.
Da Elisa ai Morcheeba, una line-up internazionale
A guidare artisticamente la serata sarà Samuel Romano, cantante dei Subsonica, per un programma che attraversa generi e sonorità differenti. Sul palco saliranno Elisa, Morcheeba, Motta, Emma Nolde, The Zen Circus, Róisín Murphy e Alioscia dei Casino Royale, protagonista di un viaggio sonoro con dj set. Una line-up che affianca nomi affermati della musica internazionale e italiana a voci e percorsi artistici distintivi, con l’ambizione di creare collaborazioni inedite e un’esperienza condivisa con il pubblico. La musica comincerà dalle 18.30, con l’apertura degli stand gastronomici, mentre il concerto prenderà il via alle 19.30 e proseguirà fino a notte inoltrata. Oltre al sostegno alla ricerca, la manifestazione coinvolge istituzioni, aziende e volontari, confermando il legame con la città lagunare.