Romadiffusa arriva all’Esquilino. Il programma completo

Sabato 10 e domenica 11 ottobre torna il festival multidisciplinare itinerante che ogni anno attraversa un'area diversa di Roma. Per la quinta edizione la manifestazione sceglie l'Esquilino e trasforma per un weekend piazze, mercati, giardini, musei, palazzi storici, bar, ristoranti e botteghe del rione in spazi dedicati ad arte, musica, performance, incontri e workshop Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Dopo l'edizione 2025 nel Centro storico, che secondo gli organizzatori ha registrato oltre 80mila presenze, coinvolgendo più di 100 location e oltre 200 tra artisti, musicisti e creativi, Romadiffusa sceglie quest'anno l'Esquilino. Il progetto, realizzato con il sostegno dell'Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, punta ancora una volta a mettere in relazione la città storica con la sua produzione culturale contemporanea.

"Roma città eterna odierna" "ROMA CITTÀ ETERNA ODIERNA" è il claim scelto per raccontare l'idea alla base della manifestazione: affiancare all'immagine universalmente conosciuta della Capitale, legata al patrimonio storico e artistico, quella di una città contemporanea e in trasformazione. "Troppo spesso la rappresentazione della città, anche quando virtuosa, fa leva sul 'museo a cielo aperto' e su una narrazione che non tiene conto dei suoi aspetti contemporanei e vibranti", spiega la direttrice artistica Sara D'Agati. "Roma fa fatica a fare sistema: il settore pubblico dialoga poco con il privato, artisti e creativi fanno fatica a trovare finanziamenti per costruire progetti su più ampia scala, esistono una miriade di realtà che portano avanti progetti affini senza essere al corrente l'uno dell'altro, e non trovano un contenitore all'interno del quale ibridarsi ed emergere. Romadiffusa vuole essere questo contenitore". Fondato nel 2021 da Sara D'Agati insieme a Maddalena Salerno e realizzato da un team tutto al femminile, Romadiffusa porta avanti una mappatura della città quartiere dopo quartiere, alla ricerca di botteghe artigiane, librerie, studi d'artista, musei, cortili, locali storici, spazi creativi e piccole gallerie.

Piazza Vittorio cuore del festival Uno dei centri della quinta edizione sarà Piazza Vittorio, con un programma che incrocia musica, talk, sport e performance. Ma il principio di Romadiffusa è proprio quello di superare il tradizionale spazio del festival e portare gli appuntamenti nei luoghi della vita quotidiana. Alimentari, librerie, bar e ristoranti ospiteranno così opere, installazioni, concerti e reading. Nel programma trovano spazio la letteratura sino-discendente da Hang Zhou da Sonia, il jazz sotto i portici del Gatsby, performance, dj set e appuntamenti all'interno di studi e case private eccezionalmente aperti al pubblico. Sabato 10 ottobre gli Horti Magici di Piazza Vittorio ospiteranno, tra l'altro, il talk dedicato alla Roma sostenibile e, in serata, un dj set afro-latino con percussioni. Domenica sono invece in programma, nello stesso spazio, una lecture performance di Sofia Assante e Thony e un dj set afro-house.

L'arte entra nel Nuovo Mercato Esquilino Tra i progetti centrali c'è quello del Nuovo Mercato Esquilino, dove gli spazi pubblicitari cambiano temporaneamente funzione diventando supporti per lavori di arte contemporanea. Il percorso comprende opere di H. H. Lim, Lulù Nuti, Fiamma Montezemolo, Andreco, Caterina Silva, Giacomo Spinelli, Massimo Livadiotti, Lorenzo Teodonio e Wu Ming II. L'installazione diffusa tra i banchi dei tessuti e del vestiario sarà visitabile sabato 10 ottobre dalle 10 alle 17. L'arte si sposta anche nelle attività commerciali. Cecilia Sammarco racconta l'Esquilino con La città che accade, undici tavole ispirate alle architetture, ai simboli, alle storie e alle comunità del quartiere, mentre Andrew Iacobucci porta al Bar d'Amore l'intervento site-specific Nostos. Con Healing, Caterina Silva cura invece una mostra diffusa che riunisce Alexandra Bittarová, Lucia Imperioli, Nicole Ohawa, Arianna Pompeo e Ximena Robles Gárate, con opere disseminate in diversi luoghi del rione.

Gli ex Magazzini allo Statuto riaprono al pubblico Tra i luoghi protagonisti del weekend ci sono gli storici ex Magazzini allo Statuto, oggi sede dell'Accademia Costume & Moda, che aprirà eccezionalmente i propri spazi al pubblico. Qui sarà proiettato in loop The Show Mas Go On di Rä di Martino, documentario sperimentale dedicato proprio alla storia dei MAS, realizzato attraverso un incontro tra immagini d'archivio e finzione. Sono inoltre previsti un intervento site-specific di Numero Cromatico, visite e workshop. Domenica 11 ottobre alle 11 l'Accademia ospiterà anche Dicono di Te, il podcast di Chora Media condotto da Malcom Pagani, proposto per l'occasione in versione live. L'ingresso è gratuito con prenotazione

Open studio e case private Una parte significativa di Romadiffusa sarà dedicata agli studi d'artista. Fiamma Montezemolo e Tarek Elhaik, Mohamed Keita, Serafino Maiorano, Elena Bellantoni e altri protagonisti della scena artistica apriranno al pubblico i propri spazi. Tra gli appuntamenti figurano anche l'open studio dell'artista e compositore Rob Mazurek da CONTACT Art Project Space, lo spazio di interaction design Ultravioletto e La Nube di Oort, che domenica ospiterà il finissage dell'intervento site-specific Infraestructura afectiva di Hiram Costantino.

Da Palazzo Merulana all'Acquario Romano Al programma partecipano anche le istituzioni culturali dell'Esquilino. Domenica Palazzo Merulana ospiterà la performance The Birth of the Jester di Yuan Gong, accompagnata da una visita alla mostra personale dell'artista. Sempre domenica, alla Casa dell'Architettura - Acquario Romano, è previsto Le Streghe Son Tornate, incontro con Eterobasiche e Bambole di Pezza a cura di Fanpage.it e Romadiffusa e moderato da Natascia Grbic. La Fondazione Treccani Cultura porta invece agli Horti Magici la lecture performance con Sofia Assante e Thony.

Musica, dj set e performance Il programma musicale accompagna entrambe le giornate e si distribuisce in diversi luoghi del quartiere. Sabato si va dal choro brasiliano sotto i portici di Piazza Vittorio al Rebetiko Live di Machiavelli 64, fino al dj set di Naomi al Bar allo Statuto e al live serale degli Hallyx al Gatsby Cafè. Casadante ospiterà un reading italo-cinese di Liliana Liao con Eleonora Spesso, seguito dal dj set di Peter Blackfish e dall'erhu di Liu Zilu. Domenica lo stesso spazio propone il vinyl set di Xixi Z.

Il quartiere e le sue comunità Centrale nel progetto è anche il coinvolgimento delle realtà che abitano quotidianamente l'Esquilino. Il Polo Civico Esquilino partecipa con iniziative dedicate a inclusione, cittadinanza attiva e partecipazione, mentre la Scuola Di Donato sabato ospiterà un pranzo multietnico e un incontro sul progetto Casa Esquilino. "Quello che ci preme è raccontare l'Esquilino attraverso una chiave di lettura autentica, contemporanea e plurale; lontana da rappresentazioni semplificate e folkloristiche, che tenga insieme artisti e creativi sperimentali di seconda generazione e non, con le istituzioni culturali e i luoghi storici del rione", dichiara Vittoria de Petra, responsabile del Public Art Program di Romadiffusa.

Tour e workshop, dall'architettura al mosaico A completare il programma ci sono numerosi itinerari per scoprire il quartiere. Sono previsti tour dedicati all'architettura dell'Esquilino, alla botanica e alla biodiversità dei Giardini Calipari, ai luoghi di culto, alle botteghe storiche e persino un itinerario esoterico. Domenica sono in calendario anche un tour di esplorazione sonora e una passeggiata nel rione con aperitivo finale. Ampia anche l'offerta dei laboratori: dal Tai Chi all'intaglio del legno, dall'acquerello alla sartoria sociale, fino a yoga, mosaico, moulage e disegno all'aria aperta. Per queste attività sono previsti, a seconda dei casi, ingresso gratuito oppure quote di partecipazione e prenotazione obbligatoria.