Primavera Sound 2027, svelata la line-up: da Doechii a Phoebe Bridgers

Inoltre, attesi i The Chemical Brothers, Bad Gyal e la popstar svedese Robyn, tornata con l’album Sexistential a quasi sei anni di distanza dal precedente progetto discografico Honey. Il festival vedrà presenti anche Adéla e Lola Young, quest’ultima voce della hit mondiale Messy. Spazio anche ai Prospa e a Caroline Polachek. Skrillex e Ninajirachi saranno protagonisti del closing set. Oltre agli headliner, l'edizione 2027 del Primavera Sound potrà contare su numerosi altri artisti, tra i quali Tinashe, reduce dall’uscita del nuovo album Popstar, arrivato al sesto posto della classifica US Billboard 200. Annunciati anche i Metronomy e Kim Petras.

Nel corso degli anni il Primavera Sound ha ospitato numerosi protagonisti della scena discografica internazionale: dai Gorillaz nel 2026 a Sabrina Carpenter nel 2025 passando per Lana Del Rey (FOTO) nel 2024. Ricordiamo anche Charli xcx e Chappell Roan.