Primavera Sound 2027, svelata la line-up: da Doechii a Phoebe Bridgers

Il festival, in programma da mercoledì 2 a domenica 6 giugno, potrà contare su numerosi protagonisti della scena discografica internazionale. Tra gli artisti annunciati troviamo Hayley Williams, Phoebe Bridgers, Doechii, FKA Twigs, Robyn, i The Chemical Brothers, Lola Young e Caroline Polachek
L’organizzazione del Primavera Sound ha svelato la line-up della nuova edizione in programma dal 2 al 6 giugno a Barcellona. Tra gli headliner Doechii, Phoebe Bridgers, Hayley Williams, FKA Twigs e i Massive Attack. Aperta la registrazione Fan Sale per l’acquisto dei biglietti.
primavera sound 2027, la line-up
Da mercoledì 2 a domenica 6 giugno 2027 il Parc del Fòrum di Barcellona ospiterà il celebre festival divenuto un punto di riferimento per gli amanti della musica a livello mondiale. Lunedì 5 ottobre l’organizzazione del Primavera Sound (FOTO) ha svelato la line-up della nuova edizione 2027. Annunciata anche l’apertura della registrazione Fan Sale per l’acquisto dei biglietti.
L’edizione 2027 del festival potrà contare su artisti di vario genere per una grande offerta eterogenea. Annunciate Hayley Williams, Phoebe Bridgers e Doechii, quest’ultima vincitrice della statuetta Best Rap Album per Alligator Bites Never Heal alla 67esima edizione dei Grammy Awards. Presenti anche FKA Twigs, i Turnstile, i Massive Attack e i Fontains D.C.
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Inoltre, attesi i The Chemical Brothers, Bad Gyal e la popstar svedese Robyn, tornata con l’album Sexistential a quasi sei anni di distanza dal precedente progetto discografico Honey. Il festival vedrà presenti anche Adéla e Lola Young, quest’ultima voce della hit mondiale Messy. Spazio anche ai Prospa e a Caroline Polachek. Skrillex e Ninajirachi saranno protagonisti del closing set. Oltre agli headliner, l'edizione 2027 del Primavera Sound potrà contare su numerosi altri artisti, tra i quali Tinashe, reduce dall’uscita del nuovo album Popstar, arrivato al sesto posto della classifica US Billboard 200. Annunciati anche i Metronomy e Kim Petras.
Nel corso degli anni il Primavera Sound ha ospitato numerosi protagonisti della scena discografica internazionale: dai Gorillaz nel 2026 a Sabrina Carpenter nel 2025 passando per Lana Del Rey (FOTO) nel 2024. Ricordiamo anche Charli xcx e Chappell Roan.
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