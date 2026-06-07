Primavera Sound 2026, Olivia Rodrigo canta "What’s wrong with me" con Robert SmithMusica Ph. Christian Bertrand
Annunciata poche ore prima del suo concerto al Primavera Sound, Olivia Rodrigo ha fatto una sorpresa ai suoi fan a Barcellona: parlando del nuovo album, you seem pretty sad for a girl so in love in uscita il 12 giugno, ha iniziato a cantare il brano what’s wrong with me. Poco dopo l’annuncio dell’artista: è un feat. con Robert Smith della band The Cure che, un istante dopo, arriva sul palco e canta con lei. Tra le lacrime di felicità di chi era tra il pubblico. Il racconto dell’inviata a Barcellona
Ci sono concerti che già si sa resteranno indelebili. E che lasceranno nel cuore qualcosa di speciale, ben prima di vederli. È stato così con Olivia Rodrigo, annunciata tra gli artisti della terza giornata del Primavera Sound appena poche ore prima del suo live: sì, ben prima dell’inizio, già si percepiva che ci sarebbe stato qualcosa di magico. Strane coincidenze hanno reso tutto più fiabesco: Olivia che venerdì mette sui suoi profili social una foto del Festival, e poi conferma di aver visto il concerto della band The Cure, di cui è fan da sempre. E poi il nuovo album, in arrivo il 12 giugno. Troppi elementi belli che hanno fatto pensare: se mai ci sarà un ospite, deve essere Olivia Rodrigo per forza. E così è stato.
I brani storici e una sorpresa
Olivia, però, non è limitata a fare i suoi brani storici, tra cui spiccano bad idea right?, canzone che ha dato il via alle danze, vampire e traitor. Ma anche due, anzi tre del nuovo disco you seem pretty sad for a girl so in love.
Il nuovo brano cantato con Robert Smith
Drop dead su tutte, brano che ci fa piangere e sorridere allo stesso tempo da settimane, come del resto the cure, cantata poco prima dell’arrivo sul palco proprio del frontman dei The Cure, Robert Smith. Ebbene sì: Olivia Rodrigo, dopo aver iniziato a cantare what’s wrong with me annuncia l’arrivo dell’artista per l’unico feat del disco. Una canzone bellissima, che ha fatto commuovere tanti dei presenti.
Olivia, you're special!
Non c’è niente da fare: Olvia è proprio speciale. Scrive bene, sceglie accuratamente con chi cantare, sa quale messaggio mandare. E se l’album completo ancora non c’è, da quello che abbiamo sentito anche al Primavera Sound possiamo già pensare sarà divertente, romantico, dolce e sognatore. Proprio come lei, proprio come noi. Che sorpresa, Olivia: questi cinquanta minuti di concerto ci hanno regalato momenti indimenticabili, come solo tu sai fare.
Approfondimento
Primavera Sound 2026, il concerto dei The Cure a Barcellona
Il concerto a sorpresa di Olivia Rodrigo
1. bad idea right?
2. ballad of a homeschooled girl
3. vampire
4. drop dead
5. drivers license
6. traitor
7. the cure
8. what's wrong with me
(with Robert Smith) (world premiere; new song)
9. deja vu
10. all-american bitch
11. good 4 u