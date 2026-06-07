Annunciata poche ore prima del suo concerto al Primavera Sound, Olivia Rodrigo ha fatto una sorpresa ai suoi fan a Barcellona: parlando del nuovo album, you seem pretty sad for a girl so in love in uscita il 12 giugno, ha iniziato a cantare il brano what’s wrong with me. Poco dopo l’annuncio dell’artista: è un feat. con Robert Smith della band The Cure che, un istante dopo, arriva sul palco e canta con lei. Tra le lacrime di felicità di chi era tra il pubblico. Il racconto dell’inviata a Barcellona

Ci sono concerti che già si sa resteranno indelebili. E che lasceranno nel cuore qualcosa di speciale, ben prima di vederli. È stato così con Olivia Rodrigo, annunciata tra gli artisti della terza giornata del Primavera Sound appena poche ore prima del suo live: sì, ben prima dell’inizio, già si percepiva che ci sarebbe stato qualcosa di magico. Strane coincidenze hanno reso tutto più fiabesco: Olivia che venerdì mette sui suoi profili social una foto del Festival, e poi conferma di aver visto il concerto della band The Cure, di cui è fan da sempre. E poi il nuovo album, in arrivo il 12 giugno. Troppi elementi belli che hanno fatto pensare: se mai ci sarà un ospite, deve essere Olivia Rodrigo per forza. E così è stato.