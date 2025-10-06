Paris Fashion Week, la sfilata di Valentino Primavera/Estate 2026

Esplora tutte le offerte Sky
La sfilata Valentino Primavera/Estate 2026, un invito a riscoprire la bellezza nel mondo

Spettacolo fotogallery
11 foto
Getty Images - Press Office Valentino

A un anno dal debutto a Parigi con la prima sfilata per la Maison, Alessandro Michele porta in passerella un'idea di bellezza eterna che resiste al tempo e alle fragilità umane. L'ispirazione sono le lucciole evocate da Pasolini nell'ora più buia, una notte che preme per inghiottire il presente. La moda è un'alleata preziosa per ritrovare la grazia che sembra scomparsa, un invito a guardare in alto, oltre. In prima fila, Pamela Anderson, Lana Del Rey e Valeria Golino

A cura di Vittoria Romagnuolo

