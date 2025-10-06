Paris Fashion Week, la sfilata di Valentino Primavera/Estate 2026

2/11 Press Office Valentino

Alessandro Michele ha spiegato in una nota cosa lo ha ispirato per la sua nuova collezione per Valentino: "Fireflies". Lo stilista romano è consapevole dell'oscurità del momento presente, una notte illuminata da lucciole che possono essere apprezzate solo da chi ha uno sguardo allenato. Michele cita Calvino nella nota che accompagna la collezione. "Non sono morte le lucciole. È morta la nostra capacità di vederle". Non siamo più in grado di "Cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio"