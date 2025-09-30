Paris Fashion Week 2025, il calendario delle sfilate

Paris Fashion Week, il calendario delle sfilate di settembre e ottobre divise per giornoSpettacolo ©Getty
Introduzione
Dopo New York, Londra e Milano, il Fashion Month con le collezioni femminili per la Primavera/Estate 2026 si chiude a Parigi con una Settimana della Moda lunga nove giorni, animata da alcuni dei brand più prestigiosi dell'intero settore.
Protagonisti i marchi del lusso francesi, molti designer di chiara fama Made in France e altri brand internazionali che tradizionalmente scelgono Parigi per le anteprime delle nuove creazioni.
Questa Paris Fashion Week è particolarmente interessante alla luce del mutato panorama del sistema moda europeo per effetto dei molti cambi alla direzione creativa che hanno caratterizzato la scorsa stagione.
L'evento, come sempre, attirerà molte celebrità internazionali ai fashion show trasformando la Ville Lumière in una grande passerella a cielo aperto.
Quello che devi sapere
Paris Fashion Week, le date e dove vedere le sfilate
La Paris Fashion Week si svolge dal 29 settembre al 7 ottobre nella capitale francese. In passerella vedremo le presentazioni delle collezioni Donna Ready-to-Wear per la Primavera/Estate 2026.
Le sfilate vengono normalmente trasmesse in diretta streaming sui canali ufficiali dei singoli brand salvo eccezioni specifiche. Tutti i fashion show sono disponibili anche sul sito della FHCM, Fédération de la Haute Couture et de la Mode.
I debutti e le sfilate più attese
La Paris Fashion Week 2025 che si svolge a cavallo tra settembre e ottobre vede il fashion show di Saint Laurent a chiusura della prima giornata caratterizzata anche dalla stagionale sfilata celebrativa de L'Oréal Paris (evento collegato alla Settimana della Moda ma fuori calendario).
Tra le sfilate più interessanti, quelle di brand sempre molto desiderati, da Chloé a Stella McCartney e Miu Miu, e quelle di marchi internazionali che scelgono Parigi per le loro presentazioni, vedi Maison Valentino.
Attesa per la seconda collezione di Sarah Burton per Givenchy e per i numerosi importanti debutti in calendario: dalla prima di Piccioli da Balenciaga alla prima di Blazy da Chanel, fino alla prima collezione femminile di Jonathan Anderson da Dior, già forte del successo della prima sfilata maschile della scorsa estate.
Attesi alla prima prova anche: Jack McCollough e Lazaro Hernandez da Loewe, Miguel Castro Freitas da Mugler e Duran Lantink da Gaultier. Glenn Martens sfila con la prima collezione Ready-to-Wear di Maison Margiela.
Le sfilate di lunedì 29 settembre
- 12:30 Weinsanto
- 14:00 Julie Kegels
- 15:30 Hodakova
- 17:00 Burc Akyol
- 18:30 Vaquera
- 20:00 Saint Laurent
Le sfilate di martedì 30 settembre
- 9:30 Mame Kurogouchi
- 10:30 Zomer
- 12:00 Louis Vuitton
- 13:30 Matières Fécales
- 14:30 Lanvin
- 16:00 Dries Van Noten
- 17:00 Anrealage
- 18:30 Courrèges
- 20:00 Stella McCartney
Le sfilate di mercoledì 1 ottobre
- 10:00 Alainpaul
- 11:00 Marie Adam-Leenaerdt
- 12:00 Cecilie Bahnsen
- 13:00 Casablanca
- 14:30 Christian Dior
- 16:30 Gabriela Hearst
- 17:30 Acne Studios
- 19:00 Tom Ford
- 20:00 Balmain
Le sfilate di giovedì 2 ottobre
- 10:00 The Row
- 11:00 Uma Wang
- 12:00 Mugler
- 14:00 Rabanne
- 15:00 Christian Wijnants
- 16:00 Carven
- 17:30 Rick Owens
- 19:00 Schiaparelli
- 20:30 Isabel Marant
Le sfilate di venerdì 3 ottobre
- 10:00 Leonard Paris
- 11:30 Loewe
- 13:00 Issey Miyake
- 14:30 Giambattista Valli
- 15:30 Vetements
- 16:30 Nina ricci
- 17:30 Givenchy
- 19:00 Yohji Yamamoto
- 20:00 Victoria Beckham
Le sfilate di sabato 4 ottobre
- 09:30 Alaia
- 10:30 Watanabe
- 12:00 Maison Margiela
- 13:00 Noir Kei Ninomiya
- 14:30 Hermès
- 15:30 Vivienne Westwood
- 16:30 Elie Saab
- 17:30 Comme Des Garcons
- 18.30 Ann Demeulemeester
- 20:00 Balenciaga
Le sfilate di domenica 5 ottobre
- 10:30 Lacoste
- 12:00 Celine
- 13:00 Niccolò Pasqualetti
- 14:00 Akris
- 15:00 Valentino
- 16:30 Jean Paul Gaultier
- 17.30 Ottolinger
- 19:00 Chloé
- 20:30 Alexander McQueen
Le sfilate di lunedì 6 ottobre
- 09:30 Sacai
- 11:00 Shiatzy Chen
- 12:00 Coperni
- 14:00 Miu Miu
- 15:30 Zimmermann
- 17:00 Thom Browne
- 18:00 Agnes B
- 20.00 Chanel
Le sfilate di martedì 7 ottobre
- 10:30 Kiko Kostadinov 11:30 Veronique Leroy
- 12:30 Christopher Esber
- 14:00 CFCL
- 15:30 Ujoh
- 17:00 Pierre Cardin
- 18:00 Meryll Rogge