Paris Fashion Week 2025, il calendario delle sfilate

La Paris Fashion Week 2025 che si svolge a cavallo tra settembre e ottobre vede il fashion show di Saint Laurent a chiusura della prima giornata caratterizzata anche dalla stagionale sfilata celebrativa de L'Oréal Paris (evento collegato alla Settimana della Moda ma fuori calendario).

Tra le sfilate più interessanti, quelle di brand sempre molto desiderati, da Chloé a Stella McCartney e Miu Miu, e quelle di marchi internazionali che scelgono Parigi per le loro presentazioni, vedi Maison Valentino.

Attesa per la seconda collezione di Sarah Burton per Givenchy e per i numerosi importanti debutti in calendario: dalla prima di Piccioli da Balenciaga alla prima di Blazy da Chanel, fino alla prima collezione femminile di Jonathan Anderson da Dior, già forte del successo della prima sfilata maschile della scorsa estate.

Attesi alla prima prova anche: Jack McCollough e Lazaro Hernandez da Loewe, Miguel Castro Freitas da Mugler e Duran Lantink da Gaultier. Glenn Martens sfila con la prima collezione Ready-to-Wear di Maison Margiela.