Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Paris Fashion Week, Madonna e Bella Hadid alla sfilata P/E 2026 di Saint Laurent. FOTO

Spettacolo fotogallery
9 foto
©Getty

Anthony Vaccarello strega Parigi con le sue donne, simbolo di vigore e di seduzione, in un fashion show che riunisce all'ombra della Tour Eiffel il gotha della moda e tutte le donne che da sempre apprezzano lo stile della iconica casa di moda francese. In prima fila, Catherine Deneuve, Kate Moss, Carla Bruni, Hailey Bieber e Charli XCX, protagoniste di una seconda sfilata che non è meno interessante di quella principale - IN AGGIORNAMENTO 

A cura di Vittoria Romagnuolo

Spettacolo: Ultime gallery

Paris Fashion Week, la sfilata Primavera/Estate 2026 di Saint Laurent

Spettacolo

Anthony Vaccarello strega Parigi con le sue donne, simbolo di vigore e di seduzione, in un...

9 foto

Palinsesto Sky 2025/2026, le serie tv, da Amadeus a Call My Agent

Serie TV sky atlantic

Quella appena partita sarà una nuova stagione entusiasmante anche per le serie in arrivo su Sky e...

34 foto

Compie 75 anni Renato Zero, le sue canzoni più famose

Approfondimenti

Da "Il cielo" a "Triangolo", da "Mi vendo" a "Il Carrozzone": sono tanti i brani indimenticabili...

11 foto

I Mercenari 2, il cast del film da Sylvester Stallone a Bruce Willis

Cinema

Va in onda su Italia 1, lunerdì 29 settembre, il film d'azione del 2012 diretto da Simon...

11 foto

Springsteen alla première del film Liberami dal nulla a New York. FOTO

Cinema

Esibizione a sorpresa del Boss alla première del biopic a lui dedicato. Il pubblico è andato in...

12 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Veronica Peparini e Andreas Muller, le foto del matrimonio in bianco

    Spettacolo

    La coreografa, tornata come maestra ad Amici dopo la maternità, ha sposato il suo ex allievo...

    Enrica Bonaccorti annuncia di avere un tumore

    Spettacolo

    La famosa conduttrice televisiva e attrice italiana, 75 anni, rivela sul suo profilo di Instagram...

    Grande Fratello 2025, i concorrenti (e le loro storie)

    Spettacolo

    Lunedì 29 settembre ha preso il via la nuova edizione del Grande Fratello. Che, condotto da...