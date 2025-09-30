Paris Fashion Week, la sfilata Primavera/Estate 2026 di Saint Laurent

8/9 ©Getty

Bella Hadid, che ha disertato le sfilate di New York e di Milano per problemi di salute legati anche alla malattia di Lyme di cui soffre da tempo (e di cui ha parlato lei stessa sui suoi profili social), è apparsa in passerella da Saint Laurent, marchio che l'ha eletta a sua donna simbolo da qualche stagione. La supermodella ha sfilato in giallo senape con gli occhiali da sole maxi e con un abito al ginocchio stretto in vita da una cintura che le donava una silhouette "a T", tipica dello stile del brand

Bella Hadid ricoverata in ospedale, forse per la malattia di Lyme: le foto su Instagram