Paris Fashion Week, la sfilata Primavera/Estate 2026 di Saint Laurent

Paris Fashion Week, Madonna e Bella Hadid alla sfilata P/E 2026 di Saint Laurent. FOTO
Anthony Vaccarello strega Parigi con le sue donne, simbolo di vigore e di seduzione, in un fashion show che riunisce all'ombra della Tour Eiffel il gotha della moda e tutte le donne che da sempre apprezzano lo stile della iconica casa di moda francese. In prima fila, Catherine Deneuve, Kate Moss, Carla Bruni, Hailey Bieber e Charli XCX, protagoniste di una seconda sfilata che non è meno interessante di quella principale - IN AGGIORNAMENTO
A cura di Vittoria Romagnuolo