Bella Hadid in ospedale, forse per malattia di Lyme: le foto su IG

La top model nelle scorse ore ha condiviso sul suo profilo del social network alcune immagini che sembrerebbero arrivare dall'ospedale, corredate dal messaggio destinato ai propri fan “Vi voglio bene”. La modella, 28 anni, appare distesa su un letto, collegata a flebo e con indosso una maschera per l’ossigeno. Nella didascalia del post ha scritto: “Mi dispiace sparire sempre, vi voglio bene”, parole che suonano come una spiegazione della sua assenza dalle scene e, in particolare, dalla New York Fashion Week
Bella Hadid sembrerebbe essere ricoverata in ospedale, forse per la malattia di Lyme.
La top model nelle scorse ore ha condiviso sul suo profilo del social network alcune immagini che sembrerebbero arrivare dall'ospedale, corredate dal messaggio destinato ai propri fan “Vi voglio bene”.
La modella, 28 anni, appare distesa su un letto, collegata a flebo e con indosso una maschera per l’ossigeno. Nella didascalia del post ha scritto: “Mi dispiace sparire sempre, vi voglio bene”, parole che suonano come una spiegazione della sua assenza dalle scene e, in particolare, dalla New York Fashion Week.
L’assenza dai riflettori e la condivisione social sembrano voler indicare un’ospedalizzazione causata dalla malattia di Lyme, anche se per adesso non c’è nessuna conferma da parte della diretta interessata.
Le immagini dal ricovero
Nelle fotografie condivise, Bella Hadid appare rilassata in diversi momenti: stringe un piccolo angelo all’uncinetto, mangia una pizza, si gode il tramonto e l’arcobaleno dalla finestra della stanza.
In altre foto si vedono un giardino esterno, gli amici e la famiglia che le fanno visita intrattenendosi con una partita a carte. L’ultima immagine la mostra seduta in un angolo di un ascensore, i capelli ancora bagnati e un caffè in mano.
Le reazioni della famiglia e degli amici
Il post di Bella Hadid ha suscitato immediatamente numerosi messaggi di affetto. La madre Yolanda Hadid ha scritto nei commenti, corredati da emoji a forma di cuore: “Guerriera Lyme”. La sorella Gigi Hadid ha aggiunto: “Ti voglio bene! Spero che presto tu ti senta forte e bene come meriti!!!!!!”.
Anche l’attrice Nikki Reed ha voluto esprimere vicinanza: “Ti mando amore, luce e pensieri positivi per la guarigione”.
La lunga battaglia contro la malattia di Lyme
Il motivo del ricovero non è stato chiarito, ma Bella Hadid convive da anni con la malattia di Lyme, diagnosticata nel 2012 insieme alla madre Yolanda e al fratello Anwar. Nel 2023 aveva raccontato di essere “finalmente in salute” dopo oltre cento giorni di cure per Lyme, malattie croniche e coinfezioni, a cui si aggiungevano quasi quindici anni di sofferenza invisibile.
“La me bambina che soffriva sarebbe così orgogliosa della me adulta per non aver mai smesso di credere in me stessa”, aveva scritto allora su Instagram.
In quello stesso post aveva ringraziato la madre: “Grazie alla mia mamma per aver conservato tutte le mie cartelle cliniche, per essermi stata accanto, per non avermi mai lasciata sola, per avermi protetta, sostenuta, ma soprattutto per avermi creduta durante tutto questo percorso”.
Le parole sulla malattia
Non è la prima volta che la modella parla pubblicamente della sua condizione.
Già nel 2016, in un’intervista concessa al magazine americano People, Bella Hadid aveva raccontato le difficoltà di portare avanti la carriera mentre combatteva con la malattia: “La vita non è sempre quello che sembra dall’esterno”, aveva spiegato, aggiungendo che “la parte più dura di questo viaggio è essere giudicata per come appari invece che per come ti senti”.
Un messaggio di speranza
Nel 2023 Bella Hadid aveva affidato ai social un pensiero che oggi appare ancora più significativo: “Vivere in questo stato, peggiorando con il tempo e con il lavoro, mentre cercavo di rendere orgogliosi me stessa, la mia famiglia e le persone che mi sostenevano, mi ha logorata in modi che non riesco davvero a spiegare. Essere così triste e malata, pur avendo intorno benedizioni, privilegi, opportunità e amore, è stato forse l’aspetto più confuso di tutti”.
Parole che si concludevano con un incoraggiamento rivolto a chi attraversa momenti simili: “L’universo agisce nei modi più dolorosi e più belli, ma devo dire che se stai lottando, andrà meglio. Te lo prometto. Fai un passo indietro, resta forte, abbi fiducia nel tuo cammino, segui la tua verità e le nuvole inizieranno a diradarsi”.
Di seguito trovate il post condiviso nelle scorse ore dall'account ufficiale di Instagram di Bella Hadid.
