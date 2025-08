Justin Timberlake: "Mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme"

La popstar ha scritto in un post su Instagram: “Ho lottato contro alcuni problemi di salute e mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme – non lo dico per farvi sentire dispiaciuti – ma per far luce su ciò che ho dovuto affrontare dietro le quinte”

Dopo la chiusura della tournée mondiale, Justin Timberlake ha riflettuto sugli ultimi anni rivelando: "Mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme". La popstar ha aggiunto: "Conviverci può essere inesorabilmente debilitante, sia mentalmente che fisicamente".

justin timberlake sulla diagnosi: "sono rimasto scioccato" Giovedì 31 luglio la popstar statunitense ha raccontato di aver contratto la malattia di Lyme in un toccante post condiviso sul suo profilo Instagram. L’artista ha ripercorso gli ultimi anni in tour parlando delle emozioni e delle difficoltà provate: “Ora che questi due anni incredibili sono giunti al termine e mi preparo a guardare al futuro, volevo scrivere qualcosa che venisse dal cuore. Non è facile cercare di contestualizzare il turbinio di un tour, ma ci proverò”. Justin Timberlake ha proseguito: “Questa è stata l'esperienza più divertente, emozionante, gratificante, fisicamente impegnativa e, a volte, estenuante. Faccio questo lavoro da più di trent'anni anni (il che è folle da dire) e ho dato tutto me stesso in questo. Non avrei potuto farcela senza la mia famiglia, i miei amici, i TN Kids e tutto il vostro supporto. Come molti di voi sapranno, sono una persona piuttosto riservata. Ma visto che sto riflettendo sul tour e sui festival, vorrei raccontarvi un po' cosa mi sta succedendo”. Approfondimento Justin Timberlake in concerto a Milano, ecco com'è andata

L’artista ha così rivelato: “Tra le altre cose, ho lottato contro alcuni problemi di salute e mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme – non lo dico per farvi sentire dispiaciuti – ma per far luce su ciò che ho dovuto affrontare dietro le quinte. Se avete sofferto di questa malattia o conoscete qualcuno che l'ha vissuta, allora ne avete consapevolezza: conviverci può essere inesorabilmente debilitante, sia mentalmente che fisicamente. Appena ho ricevuto la diagnosi sono sicuramente rimasto scioccato. Ma almeno potevo capire perché mi trovavo sul palco con un'enorme quantità di dolori ai nervi o semplicemente sentivo una stanchezza folle o una nausea. Mi sono trovato davanti a una decisione personale: smettere di andare in tour oppure continuare trovando una soluzione. Ho deciso che la gioia che mi dà esibirmi supera di gran lunga lo stress passeggero che il mio corpo stava provando. Sono così contento di aver continuato”. Approfondimento Justin Timberlake dopo il processo: "Se bevete, prendete un taxi"