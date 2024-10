Justin Timberlake ha posticipato un concerto a causa di un infortunio

Periodo funesto per Justin Timberlake, dopo essere stato arrestato per guida in stato di ebbrezza, ora è stato costretto ad annullare un concerto a causa di un infortunio

I fan di Justin Timberlake stavolta sono rimasti delusi: il cantante 43enne proprio ieri ha annunciato che il concerto previsto per l'8 ottobre a Newark, nel New Jersey, è stato annullato e che la nuova data per lo spettacolo rinviato sarà rivelata in un secondo momento. Tempi molto stretti: Justin, infatti, si è scusato con i fan in una dichiarazione pubblicata su Instagram, solo un paio d'ore prima dell'inizio dello spettacolo (Timberlake ha pubblicato il messaggio alle 17:45, prima che iniziasse lo spettacolo delle 19:00).

Il messaggio ai fans su Instagram "Mi dispiace tanto di dover posticipare lo spettacolo di stasera. Ho un infortunio che mi impedisce di esibirmi. Sono così deluso di non vedervi tutti, ma sto lavorando per riprogrammare il prima possibile. Vi prometto di rimediare e di darvi lo spettacolo che meritate. Grazie ragazzi per la comprensione. Apprezzo sempre il vostro supporto", ha scritto. Nuovi guai, insomma. E ora i fan temono che anche il concerto a Philadelphia, previsto per il prossimo venerdì 11 ottobre, potrebbe essere annullato. Ma, al tempo stesso i suoi supporters non hanno fatto mancare l'appoggio all'artista, postando messaggi sui suoi social: "Prenditi cura di te, Re. Guarisci presto" oppure "Gli infortuni non sono uno scherzo. Spero che tu ti senta meglio presto e che continui a fare ciò che ami, ovvero esibirti". leggi anche Justin Timberlake, annunciato un concerto a Milano il 2 giugno 2025

Un momento particolare per Timberlake Justin Timberlake aveva ripreso il suo Forget Tomorrow World Tour a Montreal, lo scorso 4 ottobre, dopo essersi preso un mese di pausa. In quell'occasione, oltre a festeggiare il ritorno sul palco, aveva celebrato l'anniversario di matrimonio con la moglie Jessica Biel. "È anche una serata molto speciale per me", aveva annunciato ai fans. "Mia moglie è qui stasera. E stasera è il nostro dodicesimo anniversario. Quindi siate gentili con lei, Montreal, perché stasera mi condividerà con tutti voi ragazzi. Ti amo, tesoro". leggi anche Timberlake e Biel, 10 anni di nozze (e rinnovo promesse in Italia)

