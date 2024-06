Justin Timberlake, primo concerto a Chicago dopo l'arresto

Il cantante è tornato sul palco per il tour mondiale Forget Tomorrow dopo essere stato arrestato la scorsa settimana per guida in stato di ebbrezza e aver trascorso una notte in custodia

“So che a volte sono un tipo difficile da amare, ma voi continuate a volermi bene e io lo farò a mia volta”. Il 21 giugno, Justin Timberlake è tornato per la prima volta sul palco dopo essere stato arrestato la scorsa settimana per guida in stato di ebbrezza. Durante la tappa del tour mondiale Forget Tomorrow allo United Center di Chicago, il cantante e attore ha ringraziato i fan: “Siamo stati insieme attraverso alti e bassi ed è stata una settimana difficile, ma voi siete qui e io sono qui, e niente può cambiare in questo momento”.

L'ARRESTO

La scorsa settimana, Justin Timberlake era stato fermato per guida in stato di ebbrezza a Sag Harbor, nello Stato di New York. Dopo aver trascorso una notte dietro le sbarre, la popstar era stata rilasciata lo scorso martedì mattina senza cauzione. Secondo una fonte di People, durante la notte in custodia il cantante “stava andando fuori di testa ed è rimasto sveglio tutto il tempo. Insisteva che aveva bevuto solo un drink e che non era stata una notte selvaggia”. Incriminato per guida in stato di ebbrezza, dovrà presentarsi in tribunale il 26 giugno.