Dopo l'arresto di Justin Timberlake avvenuto il 18 giugno a Long Island, New York, per "guida in stato di ebbrezza”, stanno emergendo ulteriori dettagli dell'accaduto. Tra questi, si apprende che il poliziotto che ha effettuato l'arresto a quanto pare non avrebbe riconosciuto la popstar statunitense.

In base a ulteriori dettagli sull'accaduto 'ottenuti da Page Six, si apprende che l'agente "era così giovane che non sapeva nemmeno" chi fosse Timberlake.

Una fonte ha anche riferito, sempre a Page Six, il seguente scambio: "Justin ha detto sottovoce: 'Questo rovinerà il tour.' Il poliziotto ha risposto: 'Quale tour?' Justin ha detto: 'Il tour mondiale’”.

Secondo una denuncia ottenuta dal New York Post, il vincitore di dieci Grammy Awards ha affermato di aver consumato solo "un Martini" prima di seguire i suoi amici a casa con la sua automobile.

Ha anche presumibilmente rifiutato di fare il test dell'etilometro, secondo il suo avvocato: “Ha rifiutato il test dell’etilometro. Il signor Timberlake è stato anche accusato di altre due violazioni del codice della strada: aver superato un segnale di stop e non aver viaggiato nella corsia di traffico corretta”.