Justin Timberlake, polizia pubblica la foto segnaletica dopo l'arresto

Il cantante, alla guida di una Bmw nei pressi di New York, non aveva rispettato un segnale di stop e non aveva mantenuto la corsia di marcia. Dopo aver trascorso una notte in prigione, è stato rilasciato senza cauzione ma dovrà tornare in tribunale il 26 luglio

Gli occhi arrossati e lo sguardo fisso. Il dipartimento di polizia di Sag Harbor ha pubblicato la foto segnaletica di Justin Timberlake, che martedì 18 giugno è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza nei pressi di New York. Secondo un comunicato ottenuto da People, il cantante, che si trovava a bordo di una Bmw, non ha rispettato un segnale di stop e non ha mantenuto la sua corsia di marcia. La polizia ha quindi arrestato, processato e trattenuto per una notte Timberlake in prigione. Il cantante è stato rilasciato stamattina senza cauzione e dovrà tornare in tribunale il 26 luglio.