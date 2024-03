Justin Timberlake, è uscito il videoclip della nuova canzone No Angels

La popstar ha lanciato il video del nuovo brano estratto come secondo singolo dall’album Everything I Thought It Was, uscito venerdì 15 marzo

Justin Timberlake ha pubblicato No Angels come secondo singolo estratto dal nuovo album Everything I Thought It Was. La popstar ha distribuito anche il videoclip ufficiale della canzone.

justin timberlake, fuori il videoclip di no angels Justin Timberlake è tornato con diciotto nuove tracce. Venerdì 15 marzo l’artista (FOTO) ha lanciato Everything I Thought It Was trainato dal primo singolo Selfish, uscito il 25 gennaio 2024. Parallelamente alla distribuzione del disco, il cantante ha lanciato No Angeles, di cui ha pubblicato il videoclip ufficiale. In meno di cinque giorni il filmato ha superato un milione di visualizzazioni su YouTube. L'artista ha parlato del disco su Instagram: “È il culmine di dove sono stato e di dove sto andando, e sono così grato, nervoso ed entusiasta di pubblicarlo”. L'album è arrivato a a sei anni dall’uscita del suo ultimo lavoro Man of the Woods, molto apprezzato dalla critica e giunto alla prima posizione della US Billboard 200. approfondimento Justin Timberlake, è uscito il nuovo album Everything I Thought It Was

Nel corso della carriera Justin Timberlake ha conquistato ben 10 Grammy Awards, 4 Emmy e totalizzato oltre ventitré miliardi di streaming. Spazio anche alla sua carriera da attore e doppiatore, tra i suoi ultimi lavori Trolls 3 - Tutti insieme, uscito lo scorso anno nelle sale cinematografiche. approfondimento Justin Timberlake è tornato! Ecco il videoclip di Selfish

Tornando alla musica, tra i suoi album più acclamati troviamo sicuramente FutureSex/LoveSounds contenente le hit SexyBack e What Goes Around... Comes Around. Tra le collaborazioni spiccano Ayo Technology con 50 Cent, 4 Minutes con Madonna e Rehab con Rihanna.

