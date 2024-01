Justin Timberlake canta a Memphis il nuovo singolo Selfish. VIDEO

Il musicista si è esibito davanti al pubblico della sua città natale svelando per la prima volta il suo brano ancora inedito e anticipando il tanto atteso album. Sui suoi social lo snippet della canzone e un teaser con Benicio del Toro per il disco

Ripartire dalle proprie radici. È quanto ha fatto Justin Timberlake, che la sera del 19 gennaio si è esibito in un concerto evento all’Orpheum Theater di Memphis, in Tennessee, la sua città natale, suonando per la prima volta il nuovo singolo ancora inedito Selfish e lanciando il tanto atteso album che sarà il primo a sei anni di distanza da Man of the Woods (2018).

Gli indizi postati sui social Prima del concerto, Timberlake aveva caricato sui suoi social uno snippet di 17 secondi del brano in cui si possono sentire i versi “If I get jealous, I can’t help it / I want every bit of you, guess I’m selfish” (se divento geloso non posso farci nulla / voglio ogni pezzetto di te, immagino di essere egoista), mentre al termine del live ha condiviso sugli stessi canali un teaser dell’album, il cui titolo sarà Everything I Thought It Was, una clip di poco meno di 30 secondi con la voce di Benicio del Toro. Potete vedere entrambi i video embeddati in fondo a questo articolo. leggi anche BTS, Justin Timberlake si unisce a Jung Kook in un nuovo remix di 3D

IL LIVE Più fortunato il pubblico dell’Orpheum. Fortunatissimo, per la verità, perché i biglietti sono andati polverizzati in un amen considerando l’eccezionalità dell’evento e il fatto che si trattasse di una data unica. Chi c’era ha potuto sentire tutta Selfish e qualcuno ne ha firmato un minuto postandolo sui social. Timberlake ha definito “imminente” la pubblicazione del singolo, senza dare ulteriori e più precise informazioni. Così come niente si sa ancora della data d’uscita del suo attesissimo sesto album. Durante il concerto, poi, il cantante ha eseguito anche un frammento di un altro brano inedito che sarà incluso nel disco, dal titolo All I need is my moment e dalle atmosfere disco.

L'OMAGGIO AGLI *NSYNC Presente tra il pubblico anche Chris Kirkpatrick, suo sodale negli *NSYNC fin dagli esordi. La band si è recentemente riunita per realizzare il singolo Better Place, incluso nella colonna sonora di Trolls 3 – Tutti insieme, e Timberlake ha voluto salutare l’amico e collega ricordando e celebrando le loro radici artistiche comuni con un dj set che ha messo insieme alcuni grandi successi della band mentre l’artista scendeva dal palco per stringere le mani al pubblico.

