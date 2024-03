Justin Timberlake, è uscito il nuovo album Everything I Thought It Was

Justin Timberlake ha parlato di Everything I Thought It Was su Instagram: “Questo album è il culmine di dove sono stato e di dove sto andando - e sono così grato, nervoso ed entusiasta di pubblicarlo nel mondo per tutti voi. Grazie per l’amore, significa davvero tanto per me”

Diciotto tracce per oltre 75 minuti di pop e r’n’b. A sei anni di distanza da Man of the Woods, Justin Timberlake è tornato con Everything I Thought It Was, di cui ha firmato tutte le canzoni.

A sei anni dall’uscita del suo ultimo album Man of the Woods, l’artista è tornato con l’atteso Everything I Thought It Was, anticipato dal singolo Selfish, lanciato nel gennaio di quest’anno. La distribuzione dell’album è stata accompagnata dal nuovo singolo No Angels, terzo brano della tracklist.

Da bambino prodigio della TV al successo con la boyband NSYNC fino all’affermazione come solista nei primi anni del terzo millennio. Justin Randall Timberlake , questo il nome all’anagrafe, si è affermato come una delle star più influenti del panorama discografico mondiale grazie a uno stile unico che gli è valso anche l’appellativo di Principe del pop.

Everything I Thought It Was è un viaggio magnetico che si apre con Memphis, la voce di Justin Timberlake si snoda poi nelle tracce successive, tra gli artisti che hanno collaborato alla produzione del disco troviamo Ryan Tedder dei OneRepubblic, Calvin Harris e Timbaland con cui Justin Timberlake ha firmato numerose hit, l’ultima in ordine temprale è Keep Going Up con Nelluy Furtado. Nel disco tre soli featuring: Liar con Fireboy DML, Sanctified con Tobe Nwigwe e Paradise con gli NSYNC che hanno regalato un viaggio nostalgico tra le sonorità anni ’90 e dei primi anni 2000.

