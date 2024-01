Justin Timberlake è tornato! Ecco il videoclip di Selfish

L'attesa era ormai estenuante per i suoi fan, ma finalmente Justin Timberlake è tornato.

La star della settima arte e delle sette note è tornata a calcare le scene della seconda: le scene musicali, da cui mancava da tempo. Ha presentato giovedì 25 gennaio il suo nuovo singolo, intitolato Selfish.

Questa canzone segna il primo lancio da solista di JT in oltre cinque anni.

Il videoclip del brano si apre con il cantante che si inchina di fronte a un pubblico che lo applaude, scomparendo poi dietro un sipario ed entrando in uno studio mentre la canzone - a ritmo medio e con tastiere calde arricchite da un beat - emerge pian piano.



“If they saw what I saw/ They would fall the way I fell/ They don’t know what you want/ And, baby I would never tell/ Cause Your lips were made for mine/ And my heart would go flatline/ If it wasn’t beating for you all the time”, sentiamo cantare Justin Timberlake in questa canzone.

La strofa può essere tradotta come segue: "Se vedessero quello che ho visto/ Cadrebbero come sono caduto/ Non sanno cosa vuoi/ E, tesoro, non lo direi mai/ Perché le tue labbra sono fatte per le mie/ E il mio cuore andrebbe in arresto cardiaco/ Se non stesse battendo per te tutto il tempo”.



La sua nuova canzone si rivela quindi un inno all'eterna devozione, un canto in cui il menestrello si impegna a non lasciare andare mai il proprio amore, per nessun motivo.

Selfish è stata scritta da Timberlake in collaborazione con Louis Bell (Taylor Swift), Cirkut (Maroon 5), Theron Thomas e Amy Allen, ed è co-prodotta con Bell e Cirkut.



Potete guardare i videoclip ufficiale del nuovo singolo di Justin Timberlake, Selfish, in fondo a questo articolo.