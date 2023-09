Justin Timberlake annuncia il ritorno degli Nsync

A più di vent'anni dall'ultimo album della band degli anni Novanta, il cantante ha riportato in studio di registrazione JC Chasez, Lance Bass, Joey Fatone e Chris Kirkpatrick per il nuovo brano Better Place, in uscita il 29 settembre

“Se facciamo questa canzone, sarà una lettera d’amore ai nostri fan”. In un video pubblicato su Instagram, Justin Timberlake ha riportato in studio di registrazione JC Chasez , Lance Bass , Joey Fatone e Chris Kirkpatrick , membri della boyband anni Novanta Nsync . A ventidue anni dall’ultimo album Celebrity, il cantante ha annunciato l’uscita del nuovo brano Better Place, in arrivo il 29 settembre . La canzone che ha riunito il gruppo tra microfoni e tastiere fa parte della colonna sonora di Trolls 3 – Tutti insieme , il film d’animazione sulla reunion di una boyband diretto da Walt Dohrn e Tim Heltz che uscirà nelle sale il 17 novembre. “ Quando le stelle si allineano... ho riportato i miei fratelli insieme nello studio per lavorare a qualcosa di divertente e l’energia era speciale ”, ha scritto Timberlake. Nella pellicola, che racconta la storia della coppia formata da Poppy e Branch (doppiato dallo stesso cantante di Cry Me a River), Poppy scopre il passato segreto di Branch, un tempo membro con i quattro fratelli del gruppo BroZone.

IL SUCCESSO DEGLI NSYNC

Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila, gli Nsync hanno venduto più di 56 milioni di dischi. Dopo la pubblicazione dell’ultimo album Celebrity nel 2001, Timberlake ha avviato la carriera solista con il progetto Justified, vincitore di un Grammy. Nel 2007 la band ha annunciato lo scioglimento ufficiale e solo nel 2018, dopo diversi anni di lontananza, tutti i membri hanno celebrato insieme la stella sulla Hollywood Walk of Fame. I primi indizi su nuovi progetti sono emersi il 13 settembre durante gli MTV Video Music Awards, quando il gruppo ha consegnato il Premio per la Miglior canzone pop a Taylor Swift per il brano Anti-Hero. “Più di vent’anni fa eravamo qui quando abbiamo vinto il premio come Miglior video pop per Bye Bye Bye. È stato il nostro primo VMA e per noi ha significato moltissimo”, ha detto JC prima di ricevere la conferma della grandezza della band dalla stessa Swift: “Avevo le vostre bambole. State facendo qualcosa? Faranno qualcosa, e io devo sapere cosa. Ragazzi, voi siete il pop in persona, quindi ricevere questo premio dalle vostre mani dorate è... è troppo”.