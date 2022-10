L'attrice ha appena rivelato che lei e il marito hanno rinnovato i voti nuziali, condividendo alcune immagini del rinnovo delle promesse. L'evento è stato celebrato in Italia, dove 10 anni fa la coppia si è sposata. Biel e Timberlake hanno celebrato il decimo anniversario di matrimonio il 19 ottobre. I due si sono sposati nel 2012 in un lussuoso resort salentino, vicino a Savelletri (Brindisi) in Puglia