Justin Timberlake balla la Beat Ya Feet Dance e diventa virale

La pop star Justin Timberlake è stata protagonista nelle ultime ore di ieri, lunedì 20 giugno, di un video diventato subito virale su TikTok che lo vede esibirsi in maniera un po’ goffa e non del tutto sciolta sulle note del celebre passo popolare americano Beat Ya Feet. Ecco la clip Condividi

Da sempre grande performer e ballerino, oltre che una tra le pop star statunitensi più amate, Justin Timberlake ha di recente suscitato un mix di commenti tra ironia e complimenti dei fan, dopo il tentativo di esibirsi, durante il suo spettacolo al Something in the Water Festival di Washington D.C., nel cult nazionale di Beat Ya Feet e nei suoi caratteristici passi di danza. A testimoniarlo, un video virale del cantante in camicia a quadri verde, pantaloni e sneakers beige, prontamente condiviso su TikTok.

Justin Timberlake è virale su TikTok con un video di Beat Ya Feet approfondimento Justin Timberlake: le sue 10 canzoni più famose È stata un’esibizione davvero indimenticabile, quella di Justin Timberlake come ospite di Something in the Water Festival 2022, la kermesse musicale che si è tenuta a Washington DC nell’ultimo weekend del 17-18-19 giugno. Non solo per l’opportunità per tutti i presenti di tornare a riascoltare grandi hit del passato come SexyBack, ma anche perché, vicino al finale della canzone, il cantautore ha deciso di stupire il pubblico con un balletto inedito sulle note del passo popolare di Beat Ya Feet di DC. Il simbolo della nazione da decenni è stato condiviso subito sul social network TikTok dai presenti ed è diventato in pochissimo tempo virale, anche per i commenti ricevuti. Se molti si sono dati ai complimenti, altrettanti non hanno rinunciato ad una buona dose di ironia nell’evidenziare come Timberlake non sia stato proprio un ballerino provetto di Beat Ya Feet, ma che abbia comunque tentanto il più possibile di avvicinarsi ai passi di danza originali.

Justin Timberlake al Something in the Water Festival 2022 approfondimento Boyband anni ’90, che fine hanno fatto? FOTO Non solo la performance, a detta dei presenti, non proprio al top sulle note di Beat Ya Feet, Justin Timberlake è stato ospite e protagonista dell’edizione targata 2022 di Something in the Water Festival a Washington DC, anche per la sua reunion musical accanto a Pharrell sulle note della sua celebre Rock Your Body. Alla ricca serie di spettacoli presentati per tutto il weekend dal 17 al 19 giugno, anche numerosi altri artisti a partire da Noreaga, Chloe x Halle, Mariah the Scientist, Usher, Clipse, TI e Swae Lee. Insieme alla musica e al video virale di Beat Ya Feet, Timberlake ha colto però anche l’occasione di celebrare la sua famiglia su Instagram dove ieri, lunedì 20 giugno, per la Festa del Papà americana, ha condiviso una foto dei suoi figli Silas (7) e Phineas (1), nati dall’amore con l’attrice e moglie Jessica Biel. I due piccoli sono ritratti di spalle e al pianoforte, accompagnati da una dedica del papà che recita: “Le mie due melodie preferite. Buona festa del papà a tutti i papà là fuori!!! Justin”.