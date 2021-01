Justin Timberlake compie 40 anni: le sue 10 canzoni più famose

Nato il 31 gennaio 1981 a Memphis, ha iniziato a fare musica da giovanissimo, negli anni Novanta. Oggi quella del cantante statunitense è ormai una carriera costellata di straordinari successi conosciuti in tutto il mondo. Dagli esordi con gli 'N Sync alle hit più recenti, ecco i suoi brani più conosciuti Condividi:

Justin Timberlake festeggia il suo quarantesimo compleanno. Nato il 31 gennaio 1981 a Memphis, il cantante ha iniziato la sua ascesa negli anni Novanta. Una carriera costellata di straordinari successi conosciuti in tutto il mondo. Dagli esordi con gli 'N Sync alle hit più recenti, ecco una lista delle sue dieci canzoni più famose.

Tearin’ Up My Heart approfondimento Justin Timberlake diventa papà: il nome del figlio con Jessica Biel Nel 1997 l’album di debutto con gli 'N Sync si chiama proprio “NSYNC”, viene pubblicato per la RCA e riesce a vendere 11 milioni di copie. Il brano di apertura dell’album che conquista subito il pubblico è “Tearin' Up My Heart”. La band si scioglierà nel 2002, dopo aver fatto uscire 5 dischi.

Like I Love You approfondimento Justin Timberlake e Justin Bieber in uno studio di registrazione Justin Timberlake inaugura la carriera fuori dagli ‘N Sync con l’album “Justified”, che ad agosto del 2002 viene anticipato dall’uscita del singolo “Like I Love You”. Il brano, prodotto dai The Neptunes, viene presentato per la prima volta agli MTV Video Music Awards. E subito comincia a spopolare cominciando a far circolare il nome di Justin Timberlake come solista.

Cry Me A River approfondimento Britney Spears ricorda il look sfoggiato con Justin Timberlake A novembre del 2002 esce finalmente “Justified”, un album dalle sonorità R&B e hip-hop che si ritrova subito in testa alle classifiche di Irlanda e Regno Unito. In questo disco finiscono molte delle emozioni del cantante 21enne che ha appena concluso la relazione con Britney Spears. Il secondo singolo estratto dall'album è “Cry Me a River”, un brano che decreta il successo dell'artista e gli fa scalare le classifiche mondiali.

What Comes Around Goes Around approfondimento Justin Timberlake e Jessica Biel, nasce il secondo figlio (a sorpresa) Nel 2006 arriva un nuovo album, si chiama “FutureSex/Love Sounds” ed esce il 12 settembre per l'etichetta discografica Jive Records. Tra le canzoni destinate a diventare più famose di questo disco c’è “What Comes Around Goes Around”, un brano che spopola accompagnato da un video ufficiale che è un cortometraggio in cui appare Scarlett Johansson.

My Love approfondimento Britney Spears parla di Justin Timberlake dopo quasi 20 anni Ecco un altro straordinario successo contenuto in “FutureSex/Love Sounds”. Si tratta di “My Love”, secondo singolo che Justin Timberlake realizza in collaborazione con T.I.. È uno dei pezzi più cantati e ballati nei concerti del FutureSex/LoveShow, un tour di 90 date che parte nel gennaio 2007.

Give It To Me approfondimento Justin Timberlake parla di Britney Spears Nel 2007 Timbland, cantautore e produttore che ha già più volte lavorato con Justin Timberlake a molti suoi successi, gli propone di affiancarlo nel singolo del suo nuovo album, “Shock Value”. Ne esce “Give It To Me”, un brano a tre voci che unisce Timbland, Timberlake e Nelly Furtado.

Mirrors approfondimento Justin Timberlake, fuori il singolo “The Other Side”: testo Passano gli anni e il cantante si è ormai scrollato di dosso l’immagine di bravo ragazzo da boy band. L’11 febbraio 2013 esce “Mirrors”, il singolo che anticipa l’uscita del terzo album di Timberlake, “The 20/20 Experience”. Il disco vende oltre 900mila copie in appena una settimana e diventa il debutto migliore dell'anno, nonostante i 7 anni di assenza di nuovi album da parte del cantante.

Pusher Love Girl approfondimento Ecco The Other Side il singolo di Sza e Justin Timberlake Un altro brano di successo di “The 20/20 Experience” è certamente “Pusher Love Girl”, canzone di apertura del disco. È una dedica alla moglie Jessica Biel, un brano di otto minuti che si apre con degli arrangiamenti orchestrali, un lavoro che presto conquista tutti i suoi fan.

Take Back the Night approfondimento Jessica Biel: com'è cambiata la moglie di Justin Timberlake L’album “The 20/20 Experiences” raddoppia, perché nello stesso 2013 ne viene lanciata una seconda parte ricca di altrettanti successi. Il singolo apripista è “Take Back the Night”, che Timberlake presenta nell'agosto 2013 durante gli MTV Video Music Awards 2013, dove riceve il prestigioso Michael Jackson Video Vanguard Award.