Il cantante ha dato il lieto annuncio al The Ellen DeGeneres Show, svelando la nascita del secondogenito Phineas. La coppia ha già un bambino di cinque anni, Silas Randall Condividi:

Justin Timberlake (FOTO) e Jessica Biel (FOTO) hanno avuto il secondo figlio. In collegamento con il The Ellen DeGeneres Show, il cantante ha svelato la nascita del piccolo Phineas.

Justin Timberlake e Jessica Biel genitori bis approfondimento Justin Timberlake e Jessica Biel, nasce il secondo figlio (a sorpresa) Lo scorso luglio si vociferava che Jessica Biel, 38 anni, fosse incinta del secondo figlio dal marito Justin Timberlake, 39. Ad annunciare la nascita del bambino era stato poi il Daily Mail, ma la conferma è arrivata a settembre: "Il bimbo ovviamente è carino. È di Justin e Jessica!" erano state le parole di Lance Bass, ex membro degli NSYNC e amico di Justin Timberlake, a CBS Entertainment Tonight. Solo in queste ore, però, il cantante e attore ha rivelato al The Ellen DeGeneres Show il nome del piccolo, che si chiama Phineas. Un altro maschietto dopo Silas Randall nato l'11 aprile 2015. Qui sotto il video dell'annuncio, un'anticipazione pubblicata da Ellen DeGeneres in attesa della puntata di oggi.

“Si chiama Phineas. È bellissimo e tanto tenero. Nessuno sta dormendo. Ma siamo entusiasti e non potremmo essere più felici. Siamo molto grati” ha dichiarato Timberlake. Justin ha poi rivelato che Silas si sta godendo il suo nuovo ruolo di fratello maggiore. "Silas è super eccitato - ha detto il cantante di "Cry Me a River" - In questo momento, gli piace molto. Phin non può ancora camminare o inseguirlo, quindi non lo so. Vedremo cosa accadrà”.

©Getty