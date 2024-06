Justin Timberlake, arrestato per guida sotto stato di ebbrezza

Musica

Super Bowl, i migliori Halftime Show secondo Billboard

Non c’è niente di più americano dello show durante l’intervallo del Super Bowl. Queste esibizioni di 12 minuti tra un tempo e l’altro della partita più importante dell’anno dall’altro lato dell’oceano sarebbero impossibili da noi (dove a malapena sopportiamo l’inno della Serie A prima del fischio d’inizio) ma ben fanno capire l’idea di “sport come spettacolo” che anima gli statunitensi. Billboard ha selezionato i 13 migliori Super Bowl Halftime Show di sempre, in attesa del prossimo che si terrà il 12 febbraio

In tredicesima posizione troviamo per Billboard l’esibizione del 2016, quando i Coldplay reduci dal successo dell’ allora ultimo album A Head Full of Dreams decisero di coinvolgere nella loro esibizione ospiti come Beyoncé e Bruno Mars. La band inglese che proponeva ballad introspettive come Yellow non è mai sembrata lontana come quel giorno, anche per Chris Martin e compagni

Dodicesimo posto per un’esibizione che (purtroppo) viene ricordata quasi solo per un piccolo incidente. Nel 2004 Justin Timberlake e Janet Jackson danno spettacolo sul palco. Tutto bello finché lui, non si saprà mai quanto per errore, finisce per far uscire un seno della collega live. Quel momento passerà alla storia come “nipplegate” e farà parlare a lungo i media americani di wardrobe malfunction (malfunzionamento del guardaroba). L’accaduto alla fine gioverà molto alla popolarità di Timberlake mentre affosserà la carriera della sorella di Michael