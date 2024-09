Justin Timberlake condannato a servizio comunitario

La pop star è stata condannata a 25 ore di servizio comunitario dopo essere stato arrestato agli Hamptons per guida in stato di ebbrezza. Timberlake si è dichiarato colpevole, ricevendo uno sconto di pena: oltre al servizio comunitario, dovrà pagare una multa di 500 dollari e la sua patente sarà sospesa per 90 giorni

Justin Timberlake è stata condannata a 25 ore di servizio comunitario dopo aver accettato una dichiarazione di colpevolezza per guida in stato di ebbrezza agli Hamptons. Il cantante era stato arrestato il 18 luglio a Sag Harbor, quando la polizia locale aveva notato la sua BMW procedere in modo irregolare, ignorando un segnale di stop. Timberlake, che si era fermato davanti al tribunale per un pubblico mea culpa, ha esortato i suoi fan a non commettere lo stesso errore: "Anche un solo drink è troppo, non guidate dopo aver bevuto".