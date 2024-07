Justin Timberlake, difesa dice che non era ubriaco, errore arrestarlo

LA SUA DEPOSIZIONE PREVISTA IN VIDEO IL 2 AGOSTO

In tournée in Europa, il 43enne cantante, produttore e attore avrebbe dovuto comparire in videoconferenza ma ha lasciato che il suo difensore sostenesse in aula che "la polizia ha commesso una serie di errori molto importanti" e che "Justin non andava arrestato perché non ubriaco". L'artista, che dovrà fornire la sua versione dei fatti in video il prossimo 2 agosto, aveva "ammesso i fatti" quella sera, ha ricordato all'AFP l'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Suffolk a Long Island. Justin Timberlake fu arrestato dopo non essersi fermato a un incrocio e non essere riuscito a "tenere" il suo veicolo nella corsia "di destra", ha detto la polizia il mese scorso. Ex membro della boy band NSYNC alla fine degli anni '90, il "Principe del Pop" ha intrapreso una carriera solista come cantante, cantautore, produttore e attore che lo ha spinto al rango di icona globale. Ha vinto dieci Grammy Awards e quattro Emmy, gli Oscar della musica e della televisione. Timberlake ha avuto una relazione con Britney Spears tra il 1999 e il 2002. La cantante americana ha raccontato a ottobre nel suo libro di memorie di aver dovuto abortire, con riluttanza e su sua richiesta durante la loro relazione.