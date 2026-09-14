Charli xcx in concerto, annunciato il tour europeo 2027

Dopo essersi affermata con il brano Boom Clap, l'artista britannica ha scalato le classifiche con numerosi successi: da Break the Rules a 360 passando per Good Ones e Speed Drive. Spazio anche alle collaborazioni, tra le quali 1999 con Troye Sivan e Out Out con Joel Corry, Jax Jones e Saweetie
Dopo gli appuntamenti in programma in America, nel 2027 Charli xcx (FOTO) porterà il Music, Fashion, Film Tour in Europa. Annunciati sei concerti. Special guest Audrey Hobert. L’artista ha dichiarato sul suo profilo Instagram che conta più di nove milioni di follower: “Pronta a portarvi questo show che amo tantissimo”.
charli xcx, tutte le date della leg europea del tour
Il 13 febbraio 2027 Charli xcx darà il via alla leg europea della tournée a supporto dell’ultimo progetto discografico Music, Fashion, Film, uscito nel luglio di quest’anno e arrivato al terzo posto della classifica US Billboard 200. L’artista britannica sarà protagonista di sei attesi appuntamenti nelle città di Dublino, Glasgow, Manchester, Londra, Amsterdam e Parigi. Questo il calendario completo:
- 13 febbraio, Dublino
- 15 febbraio, Glasgow
- 17 febbraio, Manchester
- 19 febbraio, Londra
- 22 febbraio, Amsterdam
- 24 febbraio, Parigi
Dopo essersi affermata con il brano Boom Clap, l'artista britannica ha scalato le classifiche con numerosi successi: da Break the Rules a 360 passando per Good Ones e Speed Drive. Spazio anche alle collaborazioni, tra le quali 1999 con Troye Sivan e Out Out con Joel Corry, Jax Jones e Saweetie. Per quanto riguarda gli album, ricordiamo Brat.
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Dopo l’annuncio degli appuntamenti live, Charli xcx ha parlato della decisione di concentrare i concerti in sei città: “So che nei commenti c'è molta frustrazione per il fatto che non farò molte date. Mi dispiace moltissimo". L'artista ha proseguito: "Per me andare in tour è davvero difficile emotivamente e fisicamente. Non cerco compassione e ho un enorme rispetto per gli artisti che riescono a gestire un tour intenso, lungo e ad alta intensità, ma io non sono una di quelle persone e non lo sono mai stata”.
Charli xcx ha concluso: “Forse un giorno sarò in grado di affrontare il tipo di tour che vi aspettate da me, ma al momento non lo sono. Se verrete a un concerto, spero che vi divertirete e che vi godrete lo spettacolo, e io farò del mio meglio per avere una mentalità sana e positiva”.
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