Charli xcx in concerto, annunciato il tour europeo 2027

Dopo essersi affermata con il brano Boom Clap, l'artista britannica ha scalato le classifiche con numerosi successi: da Break the Rules a 360 passando per Good Ones e Speed Drive. Spazio anche alle collaborazioni, tra le quali 1999 con Troye Sivan e Out Out con Joel Corry, Jax Jones e Saweetie

Dopo essersi affermata con il brano Boom Clap, l'artista britannica ha scalato le classifiche con numerosi successi: da Break the Rules a 360 passando per Good Ones e Speed Drive. Spazio anche alle collaborazioni, tra le quali 1999 con Troye Sivan e Out Out con Joel Corry, Jax Jones e Saweetie. Per quanto riguarda gli album, ricordiamo Brat.

Il 13 febbraio 2027 Charli xcx darà il via alla leg europea della tournée a supporto dell’ultimo progetto discografico Music, Fashion, Film, uscito nel luglio di quest’anno e arrivato al terzo posto della classifica US Billboard 200. L’artista britannica sarà protagonista di sei attesi appuntamenti nelle città di Dublino , Glasgow , Manchester , Londra , Amsterdam e Parigi . Questo il calendario completo:

Dopo l’annuncio degli appuntamenti live, Charli xcx ha parlato della decisione di concentrare i concerti in sei città: “So che nei commenti c'è molta frustrazione per il fatto che non farò molte date. Mi dispiace moltissimo". L'artista ha proseguito: "Per me andare in tour è davvero difficile emotivamente e fisicamente. Non cerco compassione e ho un enorme rispetto per gli artisti che riescono a gestire un tour intenso, lungo e ad alta intensità, ma io non sono una di quelle persone e non lo sono mai stata”.

Charli xcx ha concluso: “Forse un giorno sarò in grado di affrontare il tipo di tour che vi aspettate da me, ma al momento non lo sono. Se verrete a un concerto, spero che vi divertirete e che vi godrete lo spettacolo, e io farò del mio meglio per avere una mentalità sana e positiva”.