A circa due anni dall’acclamato Brat, Charli xcx ha annunciato il suo settimo album Music, Fashion, Film in uscita venerdì 24 luglio. All’interno undici canzoni, tra le quali Rock Music e SS26. Nel 2025 l’artista britannica ha vinto tre statuette ai Grammy Awards e cinque riconoscimenti ai BRIT Awards

Dopo aver pubblicato i singoli Rock Music e SS26, Charli xcx ha annunciato il nuovo album Music, Fashion, Film in uscita il 24 luglio. L’artista britannica ha svelato la cover del disco in un post sul suo profilo Instagram da oltre nove milioni di follower. In copertina John Cale, Marc Jacobs e Martin Scorsese.

A inizio anno la cantante ha pubblicato Wuthering Heights, colonna sonora della pellicola Cime tempestose con protagonisti Margot Robbie e Jacob Elordi. Il disco ha raggiunto la prima posizione della classifica settimanale degli album più venduti nel Regno Unito.

A circa due anni dall’acclamato Brat, Charli xcx ha annunciato il suo settimo album Music, Fashion, Film, titolo anticipato nel testo del suo ultimo singolo SS26: “We’re walkin’ on a runway that goes straight to hell / Nothing’s gonna save us, not music, fashion or film”. L’artista ha mostrato la copertina del disco con protagonisti John Cale , Marc Jacobs e Martin Scorsese in un post sul suo profilo social. Come rivelato dalla cantante, il nuovo progetto uscirà tra poche settimane, più precisamente venerdì 24 luglio . All’interno undici canzoni dalla durata complessiva di 30:05 minuti. Massimo riserbo sulla tracklist .

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Nel 2013 Charli xcx ha lanciato il suo primo album True Romance ottenendo subito ottimi riscontri da parte del pubblico e della critica. Nel 2014 l’artista ha definitivamente conquistato le classifiche con il singolo Boom Clap, incluso nella colonna sonora del film Colpa delle stelle. Nel corso degli anni la cantante britannica ha spaziato dal pop alle sonorità elettroniche, tra i suoi brani più amati troviamo Break the Rules, Good Ones, Used to Know Me, Von Dutch e 360. Spazio anche alle collaborazioni: da 1999 con Troye Sivan a Guess con Billie Eilish (FOTO) passando per Beg for You con Rina Sawayama, Hot in It con Tiësto e Girls con Rita Ora, Cardi B e Bebe Rexha.

Nel 2025 Charli xcx è stata tre le protagoniste della 67esima edizione dei Grammy Awards vincendo tre statuette su otto nomination. Nello stesso anno l’artista ha conquistato cinque vittorie ai BRIT Awards nelle categorie British Dance Act, British Artist of the Year, Songwriter of the Year, British Album of the Year e Song of the Year.