Charli xcx ha trasformato lo Sziget Festival in un club a cielo aperto. Migliaia di ‘brat fan’ si sono scatenati all’unisono. K-pop perfetto con le Kiss of Life. I Fast Animals and Slow Kids sono tornati a Budapest dopo dieci anni: “Non è importante la meta, ma il percorso”

È iniziata l’edizione 2025 dello Sziget Festival ( LA GUIDA COMPLETA ). Mercoledì 6 agosto il K-Bridge ha ufficialmente dato il benvenuto alle prime decine di migliaia di visitatori che animeranno l’isola di Óbuda fino a lunedì. Charli xcx, le Kiss of Life, Steve Angello e gli Empire of the Sun sono stati tra gli artisti esibitisi su alcuni degli oltre cinquanta palchi. L’Italia ha brillato con i Fast Animals and Slow Kids. Parate, spettacoli circensi, workshop e diverse sfumature d’arte hanno portato amore e libertà in ogni angolo. La magia dello Sziget Festival è cominciata.

sziget festival 2025, charli xcx travolge tutti

Dopo un’apertura anticipata per permettere l’arrivo dei primi visitatori, mercoledì 6 agosto l’edizione 2025 dello Sziget Festival ha avuto inizio. Una line up infuocata ha accolto i visitatori provenienti da oltre cento nazioni. Alessi Rose ha dato il via alle danze del Main Stage lasciando poi spazio alle Kiss of Life, il nuovo volto del k-pop. La girl band ha regalato uno spettacolo tecnicamente perfetto sotto ogni punto di vista senza lasciare nulla al caso. Un lavoro certosino e tanta voglia di affermarsi hanno reso Julie, Natty, Belle e Hanuel le stelle in ascesa del k-pop.

Dopo lo show di Little Simz, Charli xcx ha conquistato il centro del palco per il concerto largamente attesi dai ‘brat fan’ che hanno colorato di verde le stradine dell’isola fin dalle prime ore del mattino. L’artista britannica si è abbattuta sul pubblico come una scarica elettrica. Nessun corpo di ballo, ma sola energia infinita. La cantante ha trasformato l’area del Main Stage in un club a cielo aperto dichiarandosi più innamorata che mai e chiedendo al pubblico di continuare a starle accanto alla fine della 'brat era'.