Charli XCX si è sposata a Londra con George Daniel

Charlie XCX ha detto "Sì, lo voglio" a George Daniel , il batterista dei The 1975, suo compagno da tre anni . Le nozze, avvenute sabato 19 luglio in forma civile alla Hackney Town Hall di Londra , sono diventate subito virali tra i fan della cantautrice dalla popolarità inarrestabile specie per l'estetica adottata dalla sposa, che ha approcciato l'evento alla sua maniera, spogliandolo di ogni connotato solenne. La trentaduenne, che ha indossato l'abito bianco e il velo , non ha rinunciato al suo stile e ha scelto una creazione con la gonna lunga fino al ginocchio e scollata firmata Vivienne Westwood . Al look ha aggiunto gli occhiali da sole scuri con la montatura avvolgente, suo marchio di fabbrica.

Il look da sposa "Brat"

Charlie XCX, che col suo album del 2024, Brat, ha inaugurato la "Brat Summer", ovvero, una stagione all'insegna del divertimento e dell'irriverenza, un modo di approcciare la vita spensierato e festaiolo che si è tradotto in uno stile e un'estetica ben precisa, ha tirato fuori un nuovo look anticonvenzionale e griffato che finirà per ispirare i fan del suo guardaroba unico.

Anche in un'occasione rara come le nozze, la cantautrice ha fatto le cose a modo suo. Non solo ha posato col bouquet e gli occhiali da sole scuri ma ha anche portato amici e parenti a fare un singolare wedding lunch in un ristorante italiano di Hackney - il Dalla, non distante dal municipio dove ha firmato le promesse - a base di pasta e calici di champagne. Sposi e invitati si sono spostati poi da Ellie's per qualche giro di cocktail.

I dettagli sul matrimonio della cantante sono stati riportati dalla stampa britannica, col The Sun in testa, ma i fan si sono fatti un'idea del tono della giornata anche grazie alle tante foto che sono spuntate sui social con la sposa seduta a fumare tranquillamente sul retro del ristorante col neo marito.

Che le nozze sarebbero state fuori dal comune si era capito dalla breve clip che Charli XC ha caricato sul suo profilo TikTok nella quale ha mostrato il suo look da sposa sfilando con una falcata da passerella.

Con un wedding dress come il suo, un modello corto col bustier, la scollatura larga e la gonna drappeggiata - il classico design di Vivienne Westwood a cui è stato abbinato un velo non più lungo dell'abito - non si poteva fare altrimenti.