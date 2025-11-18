Charli XCX, è uscito il videoclip del nuovo singolo Chains of Love

ILa canzone fa parte della colonna sonora di Wuthering Heights, il nuovo adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Emily Brontë. Protagonisti Jacob Elordi e Margot Robbie per la regia di Emerald Fennell
Dopo l’uscita della canzone House in collaborazione con John Cale, Charli XCX ha lanciato il nuovo singolo Chains of Love tratto dal nuovo album Wuthering Heights in uscita a febbraio. La cantautrice britannica ha pubblicato il videoclip ufficiale del brano sul suo canale YouTube.
charli xcx, il videoclip di chains of love
Charli XCX ha firmato la colonna sonora di Wuthering Heights, il nuovo adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Emily Brontë. Protagonisti Jacob Elordi e Margot Robbie per la regia di Emerald Fennell. In attesa dell’uscita della pellicola, in arrivo il 13 febbraio 2026, la cantautrice britannica ha condiviso il nuovo brano Chains of love realizzato per la colonna sonora.
In occasione del lancio del brano House, la cantautrice ha raccontato in un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Questa raccolta di canzoni è un album, e certo, il mio nome è nei crediti, ma è un album di Charli XCX? Non lo so nemmeno io. Né mi interessa davvero scoprirlo. So solo che è una celebrazione della mia libertà come artista in questo momento e che provo passione per ciò che ho creato e per come è stato creato”.
Dopo il grande successo di brat, nell’ottobre dello scorso anno Charli xcx (FOTO) ha lanciato la nuova versione del disco contenente collaborazioni con numerosi artisti: da Ariana Grande a Lorde passando per Troye Sivan e Billie Eilish. In occasione del primo anniversario dell’uscita del disco, la cantautrice ha raccontato su Instagram: “Grazie a tutti gli artisti che hanno reso possibile questo disco. Collaborare con voi è stata una delle esperienze più gratificanti che abbia mai avuto come artista. Ho sempre pensato che le possibilità della musica siano infinite”.
L’artista ha aggiunto: “Nella mia mente una canzone non è mai definitiva... può essere modificata e trasformata in qualcosa di completamente nuovo e diverso. Grazie per essere stati disponibili a condividere le mie visioni. Grazie per essere stati con me. E grazie a tutti coloro che mi hanno ascoltato”.
©Getty
