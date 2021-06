Teresa Langella e Ivan Granatino portano freschezza con Spengo il Cell

É LA MIA CURA anche da un mondo che spesso resta incollato ai telefoni e percepisce meno il sapore dei sentimenti autentici. ”La cura” é per me, il senso più profondo di un Amore Eterno, unico ,incondizionato! Un legame che va ben oltre due cuori che battono forte insieme. Quando voglio raccontare l’Amore io lo faccio con questa canzone.

IVAN GRANATINO

Mani libere : Jovanotti

Da sempre spengo il cell con Jovanotti perché è il mio artista preferito e questo pezzo mi fa spegnere tutto perché mi fa proprio viaggiare con la testa e lo ascolto spesso come fonte di ispirazione



Siamo solo noi : Vasco

Gli amici, la gioventù, le cazzate da ragazzi e le notti insonni quando ho voglia di assoluta leggerezza.



Tutta a vita cu te : Gigi D’Alessio

Il mio primo amore, la passione e la voglia di crederci sempre. L’amore per me da sempre, come nelle mie canzoni, ha il primo posto in tutto. Se non ho amore non metto passione.



Marzo : Giorgia

Lei, la voce femminile che adoro di più oltre ad Anna Oxa, Elodie, Alexia e Arisa. Un pezzo che adoro ascoltare in qualsiasi momento.



Tutto scorre : Negramaro

Mi piace ascoltare questo pezzo perché è bello sapere che tutto scorre e la voce di Giuliano ha quel non so che di unico.