The Terminal List 2, le prime immagini della serie tv con Chris Pratt

Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha pubblicato le prime immagini della seconda stagione della serie tv The Terminal List con protagonista Chris Pratt nei panni di James Reece. Tutti gli otto episodi usciranno sulla piattaforma di streaming il 21 ottobre 2026. Tratto dai romanzi bestseller di Jack Carr, lo show è incentrato sul comandante dei Navy SEAL James Reece, impegnato a combattere le forze cospirative sconosciute che cercano di sovvertire l’ordine mondiale. In particolare, la seconda stagione è tratta dal secondo romanzo, True Believer, nel quale il protagonista compie un viaggio di redenzione, trovando un nuovo scopo dopo aver completato la sua lista. La storia di vendetta psicologia raccontata nella prima stagione si allarga quindi in un thriller di spionaggio che attraversa tutto il mondo, dall’Oceano Indiano, all’Africa meridionale e settentrionale, fino al Medio Oriente e all’Europa. Reece scoprirà infatti una cospirazione che si estende da Mosca a Langley, e che è legata alla storia della sua famiglia.

Il cast include anche Tom Hopper nel ruolo di Raife Hastings, Constance Wu nel ruolo di Katie Buranek, Dar Salim nel ruolo di Mohammed Faooq, Luke Hemsworth nel ruolo di Jules Laundry, la new entry Gabriel Luna nel ruolo di Freddy Strain, e ancora Costa Ronin, Olga Kurylenko, Yul Vazquez, Martin Sensmeier, Arnold Vosloo e Shiraz Tzarfati. La serie tv The Terminal List è prodotta a livello esecutivo da Chris Pratt tramite Indivisible Productions, dallo sceneggiatore e showrunner David DiGilio, dall’autore Jack Carr, da Antoine Fuqua e Kat Samick tramite Fuqua Films, dall’ex ranger dell’esercito e sceneggiatore Max Adams e dall’ex Navy SEAL, sceneggiatore, attore e consulente tecnico Jared Shaw. Lo show è prodotto da Amazon MGM Studios, MRC e Civic Center Media.