The Terminal List 2, le prime immagini della serie tv con Chris Pratt

L'attore interpreta il comandante dei Navy SEAL James Reece, che combatte le forze sconosciute intenzionate a sovvertire l'ordine mondiale. Tutti gli otto episodi usciranno il 21 ottobre 2026
Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha pubblicato le prime immagini della seconda stagione della serie tv The Terminal List con protagonista Chris Pratt nei panni di James Reece. Tutti gli otto episodi usciranno sulla piattaforma di streaming il 21 ottobre 2026. Tratto dai romanzi bestseller di Jack Carr, lo show è incentrato sul comandante dei Navy SEAL James Reece, impegnato a combattere le forze cospirative sconosciute che cercano di sovvertire l’ordine mondiale. In particolare, la seconda stagione è tratta dal secondo romanzo, True Believer, nel quale il protagonista compie un viaggio di redenzione, trovando un nuovo scopo dopo aver completato la sua lista. La storia di vendetta psicologia raccontata nella prima stagione si allarga quindi in un thriller di spionaggio che attraversa tutto il mondo, dall’Oceano Indiano, all’Africa meridionale e settentrionale, fino al Medio Oriente e all’Europa. Reece scoprirà infatti una cospirazione che si estende da Mosca a Langley, e che è legata alla storia della sua famiglia.
Il cast include anche Tom Hopper nel ruolo di Raife Hastings, Constance Wu nel ruolo di Katie Buranek, Dar Salim nel ruolo di Mohammed Faooq, Luke Hemsworth nel ruolo di Jules Laundry, la new entry Gabriel Luna nel ruolo di Freddy Strain, e ancora Costa Ronin, Olga Kurylenko, Yul Vazquez, Martin Sensmeier, Arnold Vosloo e Shiraz Tzarfati. La serie tv The Terminal List è prodotta a livello esecutivo da Chris Pratt tramite Indivisible Productions, dallo sceneggiatore e showrunner David DiGilio, dall’autore Jack Carr, da Antoine Fuqua e Kat Samick tramite Fuqua Films, dall’ex ranger dell’esercito e sceneggiatore Max Adams e dall’ex Navy SEAL, sceneggiatore, attore e consulente tecnico Jared Shaw. Lo show è prodotto da Amazon MGM Studios, MRC e Civic Center Media.
IL PREQUEL THE TERMINAL LIST: DARK WOLF
La serie tv The Terminal List ha anche un prequel, The Terminal List: Dark Wolf, che racconta le origini di Ben Edwards (Taylor Kitsch), il Navy SEAL caduto in disgrazia e diventato un losco agente della CIA. Nello specifico, Edwards rivela come è entrato nella CIA e perché abbia tradito il protagonista della serie originale, James Reece (Chris Pratt). L’attore Tom Hopper interpreta invece il tenente Raife Hastings, un altro SEAL che accompagna Ben nella sua discesa verso il lato oscuro. In un’intervista pubblicata sulla rivista Esquire nel 2025, Hopper ha raccontato il suo personaggio: “È un amico leale e farebbe qualsiasi cosa per i suoi compagni. Quando Ben viene congedato dai SEAL e gli vengono tolte le ali, Raife sceglie di andare al posto di Reece. Fa una promessa a Reece: “Tieni d’occhio il nostro ragazzo”. Questa promessa pesa molto su Raife. Sente la responsabilità di farlo, sia per Reece che per Ben. Ma è consapevole che Ben ha un lato oscuro”. Ha proseguito: “Non si tratta solo di combattere il nemico. C’è una parte di lui che combatte contro sé stesso. Ciò che vediamo in Dark Wolf è come Raife debba confrontarsi con la propria bussola morale e rimanere con Ben. Arriva a un punto in cui inizia a chiedersi se sia ancora in grado di farlo. Non può tradire la propria etica e la propria morale per il bene di una missione che non è la sua. Non è la sua battaglia”.
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Nato il 21 giugno del 1979 in Minnesota, è uno degli attori più amati. Scoperto per caso mentre lavorava come cameriere, ha lavorato con vari registi e dato il volto a personaggi di celebri saghe. Come Owen Grady nella trilogia di “Jurassic World”