Harry Styles annuncia le date 2027 del Together, Together Tour

Il cantante britannico ha comunicato ai fan, tramite una email inviata mercoledì sera, che il suo tour mondiale si allargherà al 2027. Le "città finali" saranno svelate nel corso della giornata di oggi, giovedì 10 settembre. Un'estensione che chiude il ciclo iniziato ad Amsterdam a maggio e che l'artista accompagna con una riflessione sul proprio futuro

Dopo un 2026 che lo ha visto attraversare Europa, Sud America e Nord America, Harry Styles ha confermato che il Together, Together Tour proseguirà anche nel 2027. La notizia è arrivata direttamente nelle caselle di posta dei fan: una email spedita mercoledì sera, con cui il cantante ha voluto che fossero proprio loro i primi a saperlo.

Cosa ha detto Harry Styles ai fan

Nel messaggio, l'artista racconta di aver deciso di aggiungere le nuove date dopo una tournée che ha superato ogni sua aspettativa. Styles ha descritto la scelta di allungare il tour come qualcosa che all'inizio gli era sembrato quasi intimidatorio, salvo poi definirsi "la persona più fortunata del mondo" per poter ancora salire su un palco dopo aver iniziato a sedici anni.

Il tono, però, è anche quello di un bilancio. "Dopo, non so cosa mi aspetti, ma so che sono entusiasta di scoprirlo", ha scritto il cantante, lasciando intendere che questa estensione potrebbe rappresentare tanto una prosecuzione quanto la chiusura di un capitolo. L'annuncio in programma per il 10 settembre riguarderà infatti le "città finali" del Together, Together: le ultime tappe con cui la tournée si concluderà. Nella email non sono stati precisati né il numero degli show aggiuntivi né i Paesi coinvolti.

Styles ha chiuso il suo messaggio ringraziando i fan per la presenza ai concerti e per il sostegno ricevuto negli anni, invitandoli a continuare a seguirlo nelle date ancora in calendario.