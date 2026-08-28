“Voglio solo ringraziare come si deve tutti i musicisti che mi hanno ispirato nel corso degli anni. Dolly, ti vogliamo bene. Grazie mille”. Il 26 agosto 2026, durante la serata inaugurale della sua serie di 30 concerti del Together, Together tour al Madison Square Garden di New York, Harry Styles ha reso omaggio all’icona della musica country Dolly Parton , scomparsa il 25 agosto 2026 all’età di 80 anni dopo una breve battaglia contro il cancro . Il cantante ha alzato le mani giunte al cielo e ha coinvolto il pubblico che gremiva l’arena nell’illuminare l’atmosfera con migliaia di cellulari, prima di intonare la sua versione del brano I Will Always Love You. Gli spettatori hanno così cantato e danzato insieme sulle note del grande successo. La canzone, scritta da Dolly Parton come commovente addio al suo mentore Porter Wagoner, aveva raggiunto la vetta della classifica country nel 1974. Nel 1992, Whitney Houston aveva registrato la sua versione per la colonna sonora del film Guardia del corpo con Kevin Costner, e il brano era rimasto in cima alla classifica Billboard Hot 100 per 14 settimane, segnando un record per l’epoca. Oggi resta uno dei simboli di Dolly Parton, nonché la canzone con la quale l’artista era solita chiudere i suoi concerti.

I TRIBUTI, DA MILEY CYRUS A TAYLOR SWIFT

Il tributo di Harry Styles a Dolly Parton si inserisce tra i numerosi omaggi che le celebrità e i personaggi di spicco di tutto il mondo, da Beyoncé a Barack Obama, hanno rivolto all’artista scomparsa. In particolare, la sua figlioccia, Miley Cyrus, le ha dedicato su Instagram un pensiero colmo di affetto. “Il dolore per la perdita di mia Zia Dolly è qualcosa che va oltre ciò che è giusto condividere. I nostri momenti più sacri erano privati ​​e tali rimarranno: dietro le quinte, oltre il glamour e nel profondo dei nostri cuori", ha scritto. Parton era la sua madrina, aveva recitato con lei nella serie tv Hannah Montana e aveva cantanto insieme a lei alla cerimonia dei Grammy Awards nel 2019. “Ciò di cui sono certa è che Dolly vorrebbe che vivessi appieno questo dolore, che ne scrivessi una canzone e che poi andassi avanti, restando forte. Ho un angelo al mio fianco. L'ho sempre avuto. Una delle nostre ultime conversazioni ha riguardato la musica e la metamorfosi", ha proseguito. "La amerò per sempre e vorrò renderla orgogliosa. Il mio cuore soffre per il mondo, per la sua famiglia e per gli amici che sentiranno profondamente la sua mancanza. Condividiamo questo dolore e la ritroveremo in tutte le cose più belle". Tra le superstar, Taylor Swift ha invece dichiarato a The Hollywood Reporter che “un mondo senza Dolly non sembra possibile, reale o giusto. Ma grazie alla generosità infinita con cui ha trascorso il suo tempo su questa terra e alle innumerevoli vite che ha cambiato in meglio, la sua eredità sarà eterna”. Ha aggiunto: "In qualche modo, lei incarnava la vera grazia e la vera grinta, tutto in una sola persona straordinaria. Aveva un cuore tenerissimo quando si trattava delle difficoltà altrui, e una spina dorsale d'acciaio per difendere il proprio valore come artista”. Infine, ha concluso: "Insieme a tutti i suoi fan, le sono immensamente grata per tutto. Per le melodie e i testi che ha scritto, capaci di sciogliere anche i cuori più freddi. Per i milioni di libri che ha regalato ai bambini di tutto il mondo, permettendo loro di innamorarsi delle storie come faceva lei. Per gli equilibrismi che ha percorso, consentendo a bambine come me di crescere sognando di entrare anche loro nel circo. Dolly, ti penserò in ogni passo del mio cammino".