Dolly Parton è morta il 25 agosto 2026 a 80 anni, ma la sua storia non appartiene soltanto alla musica. Hollywood la consacrò anche attrice e per due volte la portò agli Oscar come autrice: dall'esordio con Jane Fonda e Lily Tomlin in Dalle 9 alle 5... orario continuato a Fiori d'acciaio, passando per un clamoroso flop, un no a Elvis Presley e una canzone resa planetaria da Whitney Houston. Fino a una reunion che oggi assume un significato imprevedibile
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