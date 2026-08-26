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Cinema

Dolly Parton oltre la musica: da Dalle 9 alle 5 a Fiori d’acciaio, la star al cinema

Paolo Nizza

Paolo Nizza

Dolly Parton è morta il 25 agosto 2026 a 80 anni, ma la sua storia non appartiene soltanto alla musica. Hollywood la consacrò anche attrice e per due volte la portò agli Oscar come autrice: dall'esordio con Jane Fonda e Lily Tomlin in Dalle 9 alle 5... orario continuato a Fiori d'acciaio, passando per un clamoroso flop, un no a Elvis Presley e una canzone resa planetaria da Whitney Houston. Fino a una reunion che oggi assume un significato imprevedibile

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