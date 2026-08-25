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Dolly Parton, da Jolene a Dollywood: 15 curiosità sulla carriera. FOTO

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Dolly Parton, regina della musica country, è morta a 80 anni. Cantautrice, attrice, imprenditrice e filantropa, in oltre sei decenni di carriera ha attraversato generi e generazioni, firmando brani diventati classici e costruendo un universo che va ben oltre la musica. Da “Jolene” a “I Will Always Love You”, ecco 15 curiosità sulla sua carriera.

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