Dolly Parton, da Jolene a Dollywood: 15 curiosità sulla carriera. FOTO

Dolly Parton, regina della musica country, è morta a 80 anni. Cantautrice, attrice, imprenditrice e filantropa, in oltre sei decenni di carriera ha attraversato generi e generazioni, firmando brani diventati classici e costruendo un universo che va ben oltre la musica. Da “Jolene” a “I Will Always Love You”, ecco 15 curiosità sulla sua carriera.