1/12 ©Webphoto

Florence Pugh, attrice britannica classe 1996, è una delle star più apprezzate e richieste del grande e piccolo schermo della sua generazione. Presente sul set fin dalla metà degli anni Dieci del Duemila, ha lavorato con alcuni dei più noti autori di film drammatici, horror e sci-fi. Nella sua carriera è stata candidata a molti premi, incluso l'Oscar nel 2020. In questa foto è alla Mostra del Cinema di Venezia 2022 sul red carpet del film Dont'Worry Darling.

La valle dell'Eden, il cast della serie tv Netflix con Florence Pugh. FOTO