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Florence Pugh, i film e le serie tv da rivedere con l'attrice de La valle dell'Eden. FOTO

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Britannica, classe 1996, si è distinta per le sue doti drammatiche e comiche dimostrandosi una delle attrici più versatili e talentuose della sua generazione. L'adattamento di Netflix del romanzo di Steinbeck, che punta più dei precedenti sul personaggio di Cathy Ames, ha dato ai fan di Pugh nuovi motivi per apprezzarla. Candidata al premio Oscar per "Piccole Donne", è attesa nei prossimi mesi in due delle maggiori produzioni della stagione, scopriamo quali

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