È morta Dolly Parton, regina del country: aveva 80 anni

La cantante, autrice e attrice statunitense si è spenta a 80 anni, come reso noto dalla famiglia. Icona del country per quasi sei decenni, vinse 11 Grammy e vendette oltre 100 milioni di dischi con brani come "Jolene" e "I Will Always Love You". Aveva costruito un impero che andava dalla musica al cinema fino al parco divertimenti Dollywood

È morta a 80 anni Dolly Parton, tra le figure più amate e riconoscibili della musica statunitense. A dare l'annuncio è stata la famiglia con un comunicato. Cantante, autrice e attrice, aveva attraversato quasi sei decenni di carriera imponendosi come regina indiscussa del country, con 11 Grammy vinti – tra cui un premio alla carriera – e oltre 100 milioni di dischi venduti che ne fanno una delle artiste più vendute di sempre.

La madre, Avie Lee, cantava di continuo ballate provenienti da Inghilterra, Irlanda e Galles. "Aveva una voce che ti entrava dentro, e Dio solo sa quanto la sentivi", scrisse Parton nel suo libro del 2020 "Songteller". A undici anni cantava già in una radio locale, a tredici saliva sul palco del Grand Ole Opry di Nashville.

Dolly Rebecca Parton era nata il 19 gennaio 1946 a Pittman Center, in Tennessee, e cresciuta in una capanna di una sola stanza a Locust Ridge. Sesta di dodici figli di un coltivatore di tabacco, portava con sé un'infanzia di povertà che avrebbe dato autenticità alle sue canzoni. Compose il suo primo brano intorno ai sei anni: "Little Tiny Tasseltop", dedicato alla sua bambola fatta con una pannocchia. "Mi esprimevo attraverso la scrittura", raccontò decenni più tardi.

Con classici come "Coat of Many Colors", "Jolene" e la stessa "I Will Always Love You" divenne una delle artiste più vendute della storia. Venticinque suoi pezzi arrivarono in vetta alle classifiche country di Billboard. Ciò che la distingueva dai colleghi era il talento con le parole: scrisse personalmente tutti i suoi successi, circa 3.000 canzoni in tutta la vita, di cui ne registrò solo 450. "Voglio dipingere un quadro", spiegava. "Amo trovare versi originali, non da paroliera, ma da poeta".

"Sembro una cosa e sono un'altra"

Il suo aspetto – capelli biondi cotonati, abiti sgargianti, forme generose – fu a lungo oggetto di curiosità. Parton finì per giocarci con ironia, liquidando le voci sulle sue forme con una battuta al magazine People: "Sì, sono pesanti, ma non mi hanno ancora resa invalida". Aveva costruito il proprio look ispirandosi a una donna che vedeva passeggiare nella sua città natale, giudicata volgare dai compaesani. "Se questo è essere volgari, allora è ciò che voglio essere da grande", raccontò.

Pur avendo abbracciato quell'immagine, la considerava distinta da sé. "Sembro una cosa e sono un'altra", disse a Ladies' Home Journal nel 1982. "Penso a 'lei', all'immagine di Dolly, come un ventriloquo pensa al suo pupazzo".