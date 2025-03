Dolly Parton, morto il marito Carl Dean

Carl Thomas Dean, marito di Dolly Parton, è morto all'età di 82 anni.

I due erano sposati dal 1966, ma Dean si è sempre tenuto lontano dai riflettori. Non ha mai partecipato a eventi pubblici con la moglie e ha condiviso - nel corso degli anni - solamente una manciata di sue foto.

La notizia della morte l'ha condivisa la stessa Parton sui social, senza specificarne la causa.

Chi era Carl Dean

"Carl Dean, marito di Dolly Parton, è mancato il 3 marzo a Nashville all'età di 82 anni. Sarà sepolto nel corso di una cerimonia privata a cui parteciperanno i familiari più stretti. Lascia i suoi fratelli Sandra e Donnie", si legge nel post."Carl e io abbiamo trascorso molti anni meravigliosi insieme. Le parole non possono rendere giustizia all'amore che abbiamo condiviso per oltre 60 anni. Grazie per le vostre preghiere e la vostra simpatia".

Nato a Nashville nel 1942, Carl era uno dei tre figli di Virginia "Ginny" Bates Dean ed Edgar "Ed" Henry Dean. Parton ha raccontato nel suo libro del 1994 Dolly: My Life and Other Unfinished Business che era molto legato alla nonna Minnie Bates.

Nel 1964 incontrò Dolly Parton fuori da una lavanderia a gettoni. "Ero arrivata a Nashville con i vestiti sporchi", ha raccontato l'icona country al New York Times nel 1976. "Dopo aver messo i vestiti nella lavatrice, ho iniziato a camminare per strada. Essendo una ragazza di campagna, ho parlato con tutti. Sono rimasta sorpresa e felice che mentre Carl mi parlava: mi guardava in faccia (una cosa rara per me), sembrava sinceramente interessato a scoprire chi fossi e cosa facessi", ha ricordato. Da quel momento in poi, lui è andato ogni giorno a casa sua. E, la prima volta che sono usciti per un appuntamento, l'ha presentata ai suoi genitori. "Il mio primo pensiero è stato 'Sposerò quella ragazza'", ha detto Dean a Entertainment Tonight nel 2016, in una rara dichiarazione pubblica. "Il mio secondo pensiero è stato 'Signore, è carina'. E quello è stato il giorno in cui è iniziata la mia vita. Non scambierei gli ultimi 50 anni per niente al mondo".

"Non avevo intenzione di sposarmi", gli ha fatto eco lei. "Non avevo intenzione di trovare nessuno, ma sai come va l'amore".