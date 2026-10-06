L’Estranea, il cast del film di Strippoli con Trinca, Bruni Tedeschi e Adriano Giannini
Diretto da Paolo Strippoli e nelle sale dall’8 ottobre con 01 Distribution, L’Estranea vede protagonisti Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e scelto per rappresentare l’Italia nella corsa agli Oscar 2027, il film intreccia thriller psicologico, dramma familiare e mistero intorno a un segreto custodito per oltre vent’anni. Scopriamo il cast e i personaggi