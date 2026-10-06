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Attrice, regista e sceneggiatrice, Valeria Bruni Tedeschi è una delle personalità più riconoscibili del cinema d’autore europeo. Nata a Torino, si forma in Francia e debutta nel cinema nel 1983, costruendo una carriera tra produzioni italiane e francesi. Nel suo percorso collabora con registi come Patrice Chéreau, Claire Denis, Claude Chabrol e Marco Bellocchio, distinguendosi per interpretazioni intense e personaggi dalla forte complessità psicologica.