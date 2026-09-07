Introduzione

L’estranea è il nuovo film di Paolo Strippoli, presentato in concorso all’83ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Un dramma di 115 minuti che intreccia saga familiare e thriller psicologico e che affronta il rapporto tra amore, destino e desiderio di controllo. Al centro della storia ci sono Anna Colonna e sua figlia Alice: dopo vent’anni, la madre si presenta improvvisamente a casa della ragazza per raccontarle una verità rimasta nascosta a lungo. Quella confessione riapre una ferita legata a un patto stretto molti anni prima con una donna sconosciuta, facendo riemergere un passato che sembrava ormai lontano. Il film si muove tra il presente, racchiuso nell’appartamento di Alice durante una tempesta, e le estati luminose in cui la famiglia Colonna sembrava ancora invincibile.

Un racconto costruito su contrasti netti, tra spazi chiusi e luoghi ariosi, tra violenza e tenerezza, e su una domanda centrale: quanto male possiamo compiere scambiandolo per amore?

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film L'estranea, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.