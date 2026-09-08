Mostra del Cinema di Venezia 2026, oggi attesi Penélope Cruz e Javier Bardem. DIRETTA
In Concorso sia Bunker di Florian Zeller e con Penélope Cruz, Javier Bardem, Stephen Graham, Paul Dano e Patrick Schwarzenegger, sia Company di Casey Affleck. Fuori Concorso Musk di Alex Gibney, Weichen (Dust) di Tsai Ming-Liang, Joie de Vivre di Luca Guadagnino e Juso per ferie di Karen Di Porto. A Orizzonti Una storia di Anna Foglietta e con Alba Rohrwacher e Guido Caprino. Poi Premio Cartier Glory to the Filmmaker a Luca Guadagnino e Masterclass con Ellen Burstyn
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Oggi, martedì 8 settembre 2026, si apre la settima giornata dell'83ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (IL PROGRAMMA – IL RED CARPET DELLA SESTA GIORNATA - TUTTI I FILM IN CONCORSO).
Tra i 21 film in Concorso ci sono sia il film Bunker di Florian Zeller e con Penélope Cruz, Javier Bardem, Stephen Graham, Paul Dano e Patrick Schwarzenegger, sia il film Company di Casey Affleck.
Fuori Concorso ci sono i film sia Non Fiction Musk di Alex Gibney e Weichen (Dust) di Tsai Ming-Liang, sia Film on Films Joie de Vivre. Appunti, pensieri, parole, riflessioni, volti, visioni su Bernardo Bertolucci e la cinefilia del 20º secolo che non esiste più. Parte 1 di Luca Guadagnino e Juso per ferie di Karen Di Porto e con Giuseppe Tornatore, Giovanni Veronesi, Leonardo Pieraccioni, Rocco Siffredi, Lino Banfi e Jerry Calà.
Nella sezione Orizzonti ci sono i film A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra di Jacqueline Lentzou e Una storia di Anna Foglietta e con Alba Rohrwacher e Guido Caprino.
In programma anche la cerimonia di premiazione del Premio Cartier Glory to the Filmmaker Award a Luca Guadagnino, la Masterclass con Ellen Burstyn (IERI VINCITRICE DEL LEONE D'ORO ALLA CARRIERA) e l’evento speciale con il film Il primo della classe di Andrea Ricciotti.
Nella sezione Venezia Spotlight c’è il film Eu Contez (I Matter) di Alina Serban.
Nella sezione Venezia Classici ci sono i film On the Beat di Ning Ying e Illusion Travels by Streetcar di Luís Buñuel.
Nella sezione Giornate degli Autori ci sono i film Il massacro di Cosimo Messeri, Salón de Belleza di Nathalia Acevedo, I Nisidiani di Riccardo Brune con Valeria Parrella e Viola Ardone e Mare mosso di Roberto Cimpanellie con Eduardo Scarpetta.
Nella sezione Settimana della Critica ci sono i film Puca di Sara Scalera e Meteorite di Sebastián Múnera.
Fuori Concorso - Film on Films, Juso per ferie di Karen Di Porto
Fuori Concorso, nella sottosezione Film on Films, c'è anche il film Juso per ferie di Karen Di Porto e con Giuseppe Tornatore, Giovanni Veronesi, Leonardo Pieraccioni, Rocco Siffredi, Lino Banfi e Jerry Calà.
Juso per Ferie è un documentario affettuoso, ironico e irriverente che ripercorre la parabola umana e cinematografica di Galliano Juso, produttore fuori dagli schemi, instancabile cercatore di storie, scopritore di talenti e pioniere visionario del cinema italiano di genere.
Fuori Concorso - Film on Films, Joie de Vivre di Luca Guadagnino
Fuori Concorso, nella sottosezione Film on Films, c'è il film Joie de Vivre. Appunti, pensieri, parole, riflessioni, volti, visioni su Bernardo Bertolucci e la cinefilia del 20º secolo che non esiste più. Parte 1 di Luca Guadagnino.
“Joie de Vivre” era un’espressione particolarmente cara a Bernardo Bertolucci, che la usava spesso per evocare sia la leggerezza che rende bella la vita, sia l’incanto e la bellezza del fare cinema. Il documentario prende le mosse dal legame personale del regista con il cineasta e con la sua opera, per poi aprirsi al confronto con alcuni tra i suoi più stretti collaboratori e più appassionati cultori.
Fuori Concorso - Non Fiction, Weichen (Dust) di Tsai Ming-Liang
Sempre Fuori Concorso, per la sottosezione Non Fiction, c'è il film Weichen (Dust) di Tsai Ming-Liang.
L’11º film della serie Walker segue il Camminatore attraverso San Sebastián, in Spagna. Si muove attorno al Peine del Viento, dove il mare si solleva e si infrange contro la costa.
Fuori Concorso - Non Fiction, Musk di Alex Gibney
Fuori Concorso c'è il film Non Fiction Musk di Alex Gibney.
Una lucida indagine sul mito di Elon Musk, il più celebre “imprenditore-inventore” al mondo, capace di esercitare un’enorme influenza sulla nostra vita quotidiana.
Concorso, Company di Casey Affleck
Sempre in Concorso c'è anche il film Company di Casey Affleck.
In una notte d’inverno del 1975, una misteriosa donna di nome Evelyn si presenta non invitata a una festa e racconta la storia di Tom, un anziano solitario che nel 1953 trae in salvo un’attrice rimasta bloccata durante una bufera di neve in Colorado. L’attrice, per ingannare il tempo durante la notte, rievoca a sua volta una storia più antica: quella di una coppia di contadini che accoglie un giovane vagabondo tormentato, mentre lungo la frontiera si diffonde il terrore per una serie di efferati omicidi. A mano a mano che si intrecciano storie di generazioni diverse, Company diventa una meditazione sul lutto, sulla vendetta, sul perdono e sui silenziosi gesti di compassione in grado di sanare anche le ferite più profonde.
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Concorso, Bunker di Floria Zeller
Tra i 21 film in Concorso c'è il film Bunker di Florian Zeller e con Penélope Cruz, Javier Bardem, Stephen Graham, Paul Dano e Patrick Schwarzenegger.
Quando un architetto accetta un progetto moralmente ambiguo – costruire un bunker per la sopravvivenza destinato a un magnate della tecnologia – sua moglie comincia a mettere in discussione il loro matrimonio, dopo 17 anni insieme.
Mostra del Cinema di Venezia, al via la settima giornata
Oggi, martedì 8 settembre 2026, si apre la settima giornata dell'83ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.
©Getty
Red carpet Mostra del Cinema Venezia, le pagelle ai look di oggi
Sesta giornata all'insegna delle dive del grande schermo, da Ellen Burstyn, premiata col Leone d'Oro alla Carriera, a Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano e Valeria Bruni Tedeschi, nel cast de 'L'Estranea', magnetiche in nero per la première del thriller in Concorso di Strippoli. Eterea in lilla Pamela Anderson. Scarano è chic col tailleur. Chiude Scamarcio che presenta il suo ultimo film nella sezione Orizzonti. A cura di Vittoria Romagnuolo