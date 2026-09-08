Oggi, martedì 8 settembre 2026, si apre la settima giornata dell'83ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (IL PROGRAMMA – IL RED CARPET DELLA SESTA GIORNATA - TUTTI I FILM IN CONCORSO).

Tra i 21 film in Concorso ci sono sia il film Bunker di Florian Zeller e con Penélope Cruz, Javier Bardem, Stephen Graham, Paul Dano e Patrick Schwarzenegger, sia il film Company di Casey Affleck.

Fuori Concorso ci sono i film sia Non Fiction Musk di Alex Gibney e Weichen (Dust) di Tsai Ming-Liang, sia Film on Films Joie de Vivre. Appunti, pensieri, parole, riflessioni, volti, visioni su Bernardo Bertolucci e la cinefilia del 20º secolo che non esiste più. Parte 1 di Luca Guadagnino e Juso per ferie di Karen Di Porto e con Giuseppe Tornatore, Giovanni Veronesi, Leonardo Pieraccioni, Rocco Siffredi, Lino Banfi e Jerry Calà.

Nella sezione Orizzonti ci sono i film A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra di Jacqueline Lentzou e Una storia di Anna Foglietta e con Alba Rohrwacher e Guido Caprino.

In programma anche la cerimonia di premiazione del Premio Cartier Glory to the Filmmaker Award a Luca Guadagnino, la Masterclass con Ellen Burstyn (IERI VINCITRICE DEL LEONE D'ORO ALLA CARRIERA) e l’evento speciale con il film Il primo della classe di Andrea Ricciotti.

Nella sezione Venezia Spotlight c’è il film Eu Contez (I Matter) di Alina Serban.

Nella sezione Venezia Classici ci sono i film On the Beat di Ning Ying e Illusion Travels by Streetcar di Luís Buñuel.

Nella sezione Giornate degli Autori ci sono i film Il massacro di Cosimo Messeri, Salón de Belleza di Nathalia Acevedo, I Nisidiani di Riccardo Brune con Valeria Parrella e Viola Ardone e Mare mosso di Roberto Cimpanellie con Eduardo Scarpetta.

Nella sezione Settimana della Critica ci sono i film Puca di Sara Scalera e Meteorite di Sebastián Múnera.