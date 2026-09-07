Look Back di Hirokazu Koreeda, la recensione del film a Venezia 83

La storia, per chi avesse mancato il fenomeno, nasce dal lungo one-shot di oltre centoquaranta pagine che Tatsuki Fujimoto, autore di Chainsaw Man e Fire Punch, pubblicò nel 2021 su Shōnen Jump+. Un racconto diventato rapidamente un piccolo culto planetario e già trasformato in un film d’animazione nel 2024.

Fujino è la bambina di provincia sicura del proprio talento, quella che sui giornalini scolastici raccoglie applausi con le sue strisce a quattro vignette. Kyomoto è la reclusa che non esce dalla stanza e disegna paesaggi di una precisione stordente.

La prima è brava con le figure, la seconda con gli sfondi: separate, due metà; insieme, quasi un solo mangaka. Tant’è che, quando debutteranno, firmeranno con uno pseudonimo che le fonde in un nome unico: Kyo Fujino.

Ed è qui la delicatezza abissale di Look Back: due personaggi che, in verità, possono essere letti come uno solo, due facce di quel Giano bifronte che è ogni artista, l’euforia e il dubbio, la mano che corre e quella che rifinisce, la convinzione di essere destinati a qualcosa e la paura di non esserne mai all’altezza.

Non a caso il titolo gioca sulla schiena, sul «retro», sull’atto stesso del guardarsi indietro. Si procede in avanti chini sul foglio, ma prima o poi ci si volta. E scoprire chi ci seguiva, o chi non ci segue più, è tutto il film.