NAZA, recensione del documentario su Gaza premiato a Venezia 83

Torniamo alla parola. NAZA è l’acronimo con cui, secondo il film, i servizi segreti israeliani indicano il numero di civili che si prevede di uccidere in un attacco aereo: il «danno collaterale» calcolato in anticipo. È qui che il documentario avanza la sua accusa più affilata: se le vittime sono previste e messe a bilancio, allora gran parte delle uccisioni non sarebbe un errore, bensì un esito consapevole. La questione, sostiene NAZA, è quella dell’intenzionalità, e i sistemi la rivelano non meno delle menti, attraverso le regole che fissano, gli obiettivi che autorizzano, i rischi che accettano.

Il film si innesta su anni di giornalismo d’inchiesta firmato da Abraham insieme a Harry Davies del Guardian (qui anche produttore), in collaborazione con la testata israelo-palestinese +972 Magazine e con il sito in lingua ebraica Local Call: le indagini sui sistemi di individuazione dei bersagli affidati all’intelligenza artificiale, battezzati (in un’ironia che gela il sangue) «Lavender» e «The Gospel», il Vangelo, poi confermati da New York Times, Washington Post e Associated Press. Nell’era dei big data, ammonisce il film, la macchina può produrre un flusso infinito di giustificazioni, trasformando ogni strage in un obiettivo generato dall’algoritmo. Tant’è che uno dei pilastri del diritto internazionale umanitario, il principio di distinzione tra obiettivi militari e civili, rischia di rovesciarsi nel proprio contrario.