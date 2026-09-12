Tutti i vincitori della Mostra del Cinema di Venezia 2026

Il prestigioso Leone d’oro per il miglior film va a Kvinde Ukendt (Woman Unknown) di May el-Toukhy (Danimarca, Svezia, Lettonia).

Racconta le conseguenze della guerra attraverso una vicenda femminile ambientata nell’immediato dopoguerra. Marie, interpretata da Mathilde Arcel, sta per sposare Christian, un ricco vedovo per cui lavora come domestica e bambinaia, e vede nel matrimonio la possibilità di diventare finalmente la signora della casa. Ma un segreto rischia di distruggere il futuro che si è conquistata: durante l’occupazione tedesca ha avuto una relazione con un soldato nemico. Mentre l’Europa celebra la fine del conflitto, il passato torna a presentarle il conto, in una società che considera le relazioni tra donne e soldati occupanti un tradimento dell’identità nazionale. Ispirato alle vicende delle cosiddette collaboratrici orizzontali, il film indaga la persecuzione, l’umiliazione pubblica e lo stigma inflitti alle donne che ebbero rapporti con i militari degli eserciti occupanti durante la Seconda guerra mondiale.

Attraverso la storia di Marie, la regista mette al centro il corpo femminile come terreno di controllo e punizione, interrogandosi sui meccanismi con cui il desiderio delle donne viene giudicato e trasformato in una colpa. Una riflessione sul potere, sull’ipocrisia e sulle conseguenze della guerra che, come sottolinea la stessa el-Toukhy, non appartengono soltanto al passato.

Un frame del film, dal sito ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia