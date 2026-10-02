Nord Sud Ovest Est, dal 9 ottobre la seconda stagione della serie sugli 883: cosa sapereSerie TV
Introduzione
Dopo il successo della prima stagione, Sydney Sibilia torna alla regia con una nuova avventura degli 883. Dal 9 ottobre, Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 arriva su Sky e in streaming solo su NOW. Al centro degli otto nuovi episodi c’è il secondo album, Nord Sud Ovest Est, e tutto ciò che porta con sé. Tra musica, nuovi amori, viaggi e America, il loro legame comincia a essere messo alla prova. Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli tornano nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto, alle prese con un successo sempre più travolgente e con una crescita personale che mette alla prova il loro legame. Due ragazzi che, mentre diventano star, iniziano anche a capire che crescere significa scegliere quale strada prendere.
La musica resta al centro del racconto e proprio oggi, 2 ottobre, è uscito “Le_Ali”, il nuovo brano di Max Pezzali che accompagna il ritorno della serie e si aggiunge agli storici brani degli 883, ancora oggi parte dell’immaginario di più generazioni. Le_Ali sarà contenuta in MAX FOREVER VOL.2 – L’ALBUM, in uscita il prossimo 30 ottobre.
Quello che devi sapere
Gli 883 alla prova del successo
Dopo Hanno Ucciso l’Uomo Ragno, che ha raccontato la nascita del duo e l’inizio di un successo allora ancora tutto da costruire, la seconda stagione porta Max e Mauro al momento della svolta.
La fine, nel 1993, della storia degli 883 come band, sarà solo l’inizio di una leggenda in grado di far cantare ed emozionare ancora oggi intere generazioni di fan. In esclusiva Sky e in streaming solo su NOW dal 9 ottobre arriva NORD SUD OVEST EST – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883, la seconda stagione della dramedy Sky Original di Sydney Sibilia sull’ascesa fulminante del duo di Pavia formato da Max Pezzali e Mauro Repetto, interpretati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli.
Tutte le emozioni, le scoperte e le disillusioni dell’esplosivo 1993 degli 883 sono il cuore degli 8 nuovi episodi della serie prodotta da Sky Studios e Groenlandia, società del Gruppo Banijay, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, che dopo Hanno Ucciso l’Uomo Ragno (tra le serie Sky Original più viste di sempre) racconterà le vicende che portarono al secondo e ultimo album della band, arrivato al culmine di un successo travolgente.
La storia del duo di Pavia
Con un nuovo album in uscita che avrebbe cambiato tutto, tra nuovi amori, concerti leggendari, il mitico Jolly Blu e l’America, ritroviamo Max e Mauro all'apice del successo, nel momento in cui tutto sembra possibile, ma niente è più semplice come prima.
È il 1993 e Max e Mauro hanno finalmente raggiunto il successo: gli 883 sono in cima alle classifiche, circondati da fan e nuove opportunità. Ma diventare popstar cambia la loro vita e mette alla prova anche la loro amicizia. Tra Milano, nuovi amori e il sogno americano, i due iniziano a guardare al futuro in modo diverso, confrontandosi con ambizioni, dubbi e disillusioni.
La seconda stagione racconta così la loro crescita e il passaggio dall’adolescenza all’età adulta, fino al momento in cui dovranno capire se il successo può convivere con il legame che li ha uniti fin dall’inizio.
Max e Mauro
Max e Mauro stanno finalmente vivendo il sogno che hanno inseguito per anni: canzoni in cima alle classifiche, interviste, fan ovunque. Quello che sembrava impossibile è diventato realtà. Eppure, dietro l’euforia del successo, la vita delle popstar è diversa rispetto a quello che si erano immaginati.
Mentre tutto intorno a loro corre velocissimo, anche il loro rapporto comincia lentamente a cambiare.
Max è travolto da nuove possibilità, dalla voglia di raccontare il mondo che sta scoprendo e dal desiderio di capire quale possa essere il prossimo passo della sua vita artistica.
Mauro, invece, sente crescere dentro di sé dubbi e inquietudini che il successo non riesce a cancellare. Per la prima volta, i due amici sembrano guardare al futuro in modo diverso.
Dalla provincia all’America
La grande avventura che stanno vivendo li porterà lontano da Pavia e dalla quotidianità da cui erano partiti: nella scintillante Milano della moda, dei locali esclusivi e delle occasioni che sembrano infinite, ma anche nell’America che hanno sempre sognato ascoltando musica e guardando film.
Il successo li mette così a contatto con un mondo completamente nuovo, fatto di palchi sempre più grandi, incontri e possibilità impensabili fino a poco prima. Ma più si allontanano dalla provincia, più emerge la necessità di capire cosa vogliono davvero diventare.
Il successo e la prova dell’amicizia
Un viaggio pieno di entusiasmo, incontri inattesi, scoperte e disillusioni, in cui saranno costretti a confrontarsi con ciò che desiderano davvero. Un percorso che li fa crescere e che rende sempre più evidente la distanza tra due amici che fino a quel momento avevano condiviso lo stesso sogno.
Perché crescere significa anche scegliere chi diventare. E mentre il mondo intorno a loro cambia a una velocità travolgente, Max e Mauro dovranno capire se il successo può convivere con l’amicizia che li ha uniti fin dall’inizio. Una storia di sogni, musica e legami profondi, che racconta il momento in cui tutto sembra possibile, ma niente è più semplice come prima.
Elia Nuzzolo è Max Pezzali
Pallido, nerd, enciclopedia musicale vivente, Max non è del tutto preparato a diventare lui stesso una star e nemmeno alla corte di ragazze mitiche.
In questa stagione deve affrontare due sfide importanti: diventare un cantante famoso insieme al compagno di banco Mauro e chiedersi se saprà diventare grande anche senza di lui. E poi, forse, andare a vivere da solo.
Elia Nuzzolo torna a interpretare Pezzali, accompagnandolo in una fase in cui il successo lo costringe a uscire sempre più dalla sua comfort zone. Il personaggio conserva la sua timidezza e il suo lato più impacciato, ma comincia anche a scoprire una nuova sicurezza.
Matteo Oscar Giuggioli è Mauro Repetto
Vulcanico, incontenibile, visionario, Mauro alla fine è diventato davvero una pop star. Ma al suo inarrestabile talento non basta mai, e così prima traina Max al primo posto in classifica e in America, poi finisce a chiedersi cosa ci sia più su, più oltre, forse al di là dell’Oceano Atlantico. E poi, cosa succede quando uno come Mauro si innamora?
Matteo Oscar Giuggioli torna a interpretare il personaggio, sempre sospeso tra entusiasmo, ambizione e un’irrefrenabile voglia di andare oltre. Mauro continua a guardare avanti, incapace di accontentarsi del traguardo appena raggiunto.
Il cast
Con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto, tornano anche alcuni dei personaggi che hanno accompagnato la prima stagione. Ludovica Barbarito veste nuovamente i panni di Silvia, il primo amore di Max, la ragazza punk con una punta di dolcezza che ha avuto un ruolo importante nella nascita della sua passione per la musica. Anche Davide Calgaro torna come Cisco, l’amico sarcastico e pungente, costante fonte di distrazione ma sempre incredibilmente sul pezzo: in questa stagione sarà presente nel momento dell’incontro tra Max e Michela Rossini, continuando a ricordargli la realtà di Pavia e quei sogni che possono cambiare forma. Tornano inoltre Edoardo Ferrario nel ruolo di Pierpaolo, Roberto Zibetti in quello di Claudio Cecchetto e Riccardo Armiento nei panni di Nemorino.
La regia e il punto di vista di Sydney Sibilia
La seconda stagione è diretta da Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano e Alice Filippi, con Sibilia, Francesco Agostini e Marco Pettenello alla sceneggiatura; Filippi firma gli episodi 6, 7 e 8. Pensata fin dall’inizio come il secondo capitolo della storia degli 883, la stagione racconta il passaggio dal successo del primo album a quello travolgente di Nord Sud Ovest Est: Max e Mauro diventano vere pop star, sempre più assediati dai fan e trascinati dall’industria musicale in un mondo che li porta lontano dalla quotidianità di Pavia. Il successo, però, porta anche nuove domande: la vita che avevano tanto sognato è davvero quella che desiderano?
Gli Anni Novanta
Anche il linguaggio della serie evolve insieme ai protagonisti. Se la prima stagione aveva costruito il proprio mondo a partire dalla provincia, dalla scuola e da un immaginario ancora intimo e adolescenziale, qui il racconto si apre a una realtà più grande, più colorata e più spettacolare. La ricostruzione dell’Italia dei primi anni ’90 passa dagli ambienti ai costumi, dagli oggetti alla televisione, fino all’immaginario pop e musicale di quegli anni.
Dagli storici successi a “Le_Ali”
Nella colonna sonora di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, accanto a tantissimi dei brani che hanno segnato la storia musicale della band e che, generazione dopo generazione, continuano a essere parte dell’immaginario collettivo, anche un nuovo brano di Max Pezzali, Le_Ali, in uscita proprio oggi, 2 ottobre, e contenuto all’interno di MAX FOREVER VOL.2 – L’ALBUM, che verrà pubblicato il 30 ottobre in digitale e negli store fisici per Atlantic / Warner Music Italy.
Dove e quando vedere la serie
Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 è composta da 8 nuovi episodi e arriva dal 9 ottobre in esclusiva Sky e in streaming solo su NOW.
Dopo Hanno Ucciso l’Uomo Ragno, che ha raccontato la nascita del duo e l’inizio di un successo allora ancora tutto da costruire, la seconda stagione porta Max e Mauro al momento della svolta. Un nuovo capitolo che chiude il percorso iniziato con il primo album e accompagna gli 883 verso la loro definitiva consacrazione.