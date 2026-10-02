Introduzione

Dopo il successo della prima stagione, Sydney Sibilia torna alla regia con una nuova avventura degli 883. Dal 9 ottobre, Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 arriva su Sky e in streaming solo su NOW. Al centro degli otto nuovi episodi c’è il secondo album, Nord Sud Ovest Est, e tutto ciò che porta con sé. Tra musica, nuovi amori, viaggi e America, il loro legame comincia a essere messo alla prova. Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli tornano nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto, alle prese con un successo sempre più travolgente e con una crescita personale che mette alla prova il loro legame. Due ragazzi che, mentre diventano star, iniziano anche a capire che crescere significa scegliere quale strada prendere.

La musica resta al centro del racconto e proprio oggi, 2 ottobre, è uscito “Le_Ali”, il nuovo brano di Max Pezzali che accompagna il ritorno della serie e si aggiunge agli storici brani degli 883, ancora oggi parte dell’immaginario di più generazioni. Le_Ali sarà contenuta in MAX FOREVER VOL.2 – L’ALBUM, in uscita il prossimo 30 ottobre.